以战机轰炸加沙地带约25个哈马斯军事目标

新华社耶路撒冷６月２０日电（记者陈文仙 杜震）以色列国防军新闻发言人２０日表示，１９日深夜和２０日凌晨，以色列军方出动战机轰炸了加沙地带约２５个军事目标。

以军新闻发言人乔纳森·康瑞克斯当天上午对记者说，此次轰炸巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事目标，是回应此前哈马斯从加沙向以色列发射约４５枚火箭弹和迫击炮弹。康瑞克斯表示，以色列方面不想让局势升级，但如果需要，将会加大打击力度。

据悉，哈马斯发射的大部分火箭弹和迫击炮弹落在了以色列南部的空旷地带，其中至少７枚被以军的“铁穹”防御系统拦截。康瑞克斯说，哈马斯此次发射造成了部分房屋和车辆受损，但没有导致人员伤亡。

另据巴勒斯坦官方通讯社的报道，一些巴勒斯坦人在以色列军方的轰炸中受伤。

２０１７年１２月６日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都。今年５月１４日，美国将其驻以大使馆从特拉维夫正式迁至耶路撒冷。美方上述举动引起巴勒斯坦方面强烈不满，并刺激巴以冲突升级。

(责编：蔡雪斌(实习生)、徐祥丽)