泰国今年已有21人因登革热死亡

新华社泰国巴革６月２０日电（记者杨舟 李欣莹）泰国公共卫生部疾病防治厅２０日宣布，截至本月１２日，泰国今年已出现近２万例登革热病例，其中２１人死亡。泰国政府提醒民众在雨季注意灭蚊，以控制登革热传播。

疾病防治厅２０日在巴革县举行“灭花斑蚊，防登革热”活动。厅长素旺那猜·瓦达那英乍龙猜说，登革热患者中有很多１０岁至１４岁的青少年，中小学生在今年所有患者中占比４７％。虽然今年疫情尚不如２０１３年时严重，但令人担忧的是，登革热死亡率出现了上升趋势。

素旺那猜说，随着泰国进入雨季，登革热病例数量会继续上升。预计雨季期间，泰国平均每月增加１万例病例，全年病例数将不少于８万。

他提到，一些泰国民众对登革热仍存一定误解。疾病防治厅最新调查显示，泰国有６９．５％的民众认为灭蚊应是政府的工作，２８．６％的人认为成年人不会患登革热，１１．８％的人认为患登革热后可以自行购买药物治疗。

疾病防治厅因此举办活动，希望增强民众防控登革热的意识。疾病防治厅特别提醒民众在雨季注意灭蚊，尽量参加居民区、学校、酒店、医院等公共场所的灭蚊活动，同时把自己家打扫干净，避免积水，并给水瓶等容器盖上盖子以防止蚊子滋生。

登革热是一种由蚊子传播的急性病毒性传染病，其典型症状是发烧、头痛和关节痛等。登革热分为普通登革热和出血登革热，后者死亡率较高。登革热目前尚无特效的抗病毒治疗药物。

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