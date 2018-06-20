中国乃堆拉山口迎来今年首批印度官方香客

新华社拉萨６月２０日电（记者春拉、黄浩铭）２０日，中国西藏乃堆拉山口迎来今年首批３８名印度官方香客。在接下来的１２天里，他们将赴西藏阿里地区冈仁波齐峰和玛旁雍错湖朝圣。

上午１１时，乃堆拉山口阳光明媚。一身休闲运动装，头戴保暖防风帽的印度官方香客沙尔玛·苟温达在等待入境检查的间隙，拿出手机在中国国门前留下自己入境中国的第一张自拍像。

来自印度南部勒克瑙的香客阿努吉·古帕塔告诉记者，他与６６岁的母亲一道来朝圣，对于他们来说这是一次心灵之旅。

西藏日喀则市亚东县乃堆拉山口海拔４３１８米，是连接中印陆路边境最便捷的通道。２０１４年，为进一步促进两国宗教交往、为印度朝圣香客提供便利，应印方要求，中国决定增开经乃堆拉山口的朝圣路线。

２０１５年６月，中印边境乃堆拉山口迎来首批印度官方香客。截至目前，已有１３批５０９名印度官方香客经乃堆拉山口进藏朝圣。

日喀则市外事侨务办公室副主任杨志刚告诉记者，印度官方香客经乃堆拉山口入境赴阿里朝圣，全程约２８７４公里，其中转山５２公里、转湖７０公里。按照计划，今年将有１０批约５００名印度官方香客按此路线赴“神山圣湖”朝圣。

“今年的印度香客接待工作将持续两个月，由于朝圣路途长、沿途海拔高,我们不仅对香客朝圣途中的吃、住、行等进行了安排，同时还准备了药品与设备。”杨志刚说。

冈仁波齐峰和玛旁雍错湖是佛教、印度教等共尊的“神山圣湖”，印度香客赴西藏朝圣历史悠久。目前，印度官方香客可经日喀则市亚东县乃堆拉山口、阿里地区普兰县强拉山口两条线路赴“神山圣湖”朝圣。

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