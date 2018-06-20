新华社华盛顿６月１９日电 国际观察：美国再“退群” 孤立路上愈行愈远

新华社记者 刘晨 朱东阳

美国常驻联合国代表黑莉１９日宣布，美国退出联合国人权理事会。这是继退出应对气候变化的《巴黎协定》、联合国教科文组织、伊朗核问题全面协议后，特朗普政府再次“退群”。

分析人士认为，美国此次“退群”出于多重考虑。这一决定是特朗普政府奉行单边主义的最新体现，表明美国正在孤立主义的道路上愈行愈远。

再次“退群”

黑莉在美国国务院对媒体说，联合国人权理事会对以色列存在“长期偏见”。她说，自今年年初以来，联合国人权理事会已通过５个反以色列决议，这种“不合比例的关注”与“毫无休止的敌对态度”体现了对以色列的“政治偏见”。

事实上，黑莉去年在参加人权理事会会议时，就曾指责该组织在对待以色列问题上“残忍而病态”，并威胁称如果理事会不按照美国的意愿进行改革，美国就要“退群”。

在场的美国国务卿蓬佩奥也支持这一说法，称联合国人权理事会已“无法有效保护人权”。

联合国人权事务高级专员扎伊德·侯赛因对美国的这一决定表示失望。他说，在人权问题上美国应该向前迈步，但是现在却在后退。

欧盟发表声明说，美国的这一举措有损其长久以来自诩的“世界民主旗手”形象。欧盟还在声明中重申了对人权理事会有效运作的支持。

正在日内瓦参加联合国人权理事会会议的一些组织也对美国的决定表示遗憾。“人权观察”组织在一份声明中说，联合国人权理事会在诸多领域发挥着重要作用，但特朗普政府在乎的只是“捍卫以色列的利益”。

美国圣安塞尔姆学院助理教授克里斯托弗·加尔迪耶里认为，美国再“退群”无疑会进一步拉大美国与其盟友及其他国家的距离，令美国陷入更加孤立的境地。

多重考虑

分析人士指出，美国此次“退群”并不令人意外。除替以色列“打抱不平”这个公开理由外，美国“退群”还有以下深层次原因。

首先，美国在人权理事会不能再为所欲为，对该机构的不满日益增加。美国曾经指责人权理事会已成为“政治游戏、虚伪和逃避责任的场所”“政治操纵场所”。

随着广大发展中国家在全球人权治理体系中的影响力日增，美国利用人权做文章、在人权问题上奉行双重标准的做法遭到越来越多的批评和抵制。同时，美国自身诸如种族歧视、过度执法、社会不公、儿童权利等问题饱受外界非议，“禁穆令”等政策在人权理事会内部招致批评，导致美国有意退出该机构而另起炉灶。

其次，此次“退群”与特朗普政府在处理非法移民问题上面临的人权指责也不无关系。据美国政府１５日公布的数据，在截至５月底的短短一个半月内，美执法人员将近２０００名移民儿童强行与父母分离，理由是这些父母涉嫌非法移民。美国政府这一举措饱受诟病，被批无视儿童权益。

第三，特朗普政府上台以来大力推行“美国优先”政策，与崇尚多边主义的联合国一直格格不入。加尔迪耶里对新华社记者表示，特朗普政府在处理国际关系时更看重“交易性”和能为美国带来的“利益”，在这种情况下，美国不会重视旨在推动人权发展的国际组织。（参与记者：聂晓阳）

(责编：蔡雪斌(实习生)、徐祥丽)