新华社华盛顿６月１９日电 “零容忍”政策引风波 美移民改革路不明

新华社记者孙丁 刘阳

１２名美国共和党籍参议员１９日向司法部长塞申斯和国土安全部长尼尔森联名致信，要求边境执法人员立即结束“骨肉分离式”执法方式。

联名信所指，是美国边境执法人员将非法入境者与其未成年子女强行分离的做法。分析人士认为，强行分离非法入境者和子女，显现美国政府对待非法移民的强硬立场。特朗普政府试图通过立法推进移民改革，但由于共和、民主两党分歧严重，移民改革立法步履维艰。

“骨肉分离”惹众怒

根据美国司法部对非法入境者实施的“零容忍”政策，执法人员关押成年非法入境者，对其随行子女另行安置。美国国土安全部近日公布的数据显示，今年４月１９日至５月３１日，执法人员在抓捕非法入境者时，将１９９５名未成年人与其家人分离。

随着边境地区“骨肉分离”情形被曝光，反对声一浪高过一浪。国际组织、美国社会各界以及墨西哥和加拿大等纷纷发声，呼吁美国政府叫停这一争议政策。联合国人权事务高级专员扎伊德·侯赛因表示，美国应尽早停止这种“不合情理”的行为。联合国秘书长古特雷斯发表声明说，难民和移民应得到有尊严的对待，对难民和移民的处理应符合国际法。

美国前第一夫人劳拉·布什在《华盛顿邮报》发表评论说，这一做法是“残酷”“不道德”的。美国一些共和党人在这一问题上加入了民主党阵营，称美国虽然有必要加强边境安全，但并不意味着需要“拆散家庭”。

墨西哥外交部长路易斯·比德加赖１９日说，墨西哥谴责美国政府强行将移民儿童与父母分离，呼吁国际社会共同谴责这一“令人无法接受”的举措。

美国司法部和国土安全部高层曾解释说，推出这一新政是为遏止呈上升趋势的非法入境行为，而起诉和关押成年非法入境者能够形成“有效威慑”。国土安全部表示，不会为“履行职责”道歉，并强调非法入境者子女得到了妥善安置和照顾。

面对指责，美国总统特朗普表示，在他任上，“美国不会成为移民收容营，不会成为难民安置中心”。特朗普１９日出席一个公开活动时宣称，他仅有两个选择，要么打开边界，要么起诉非法入境者。

移民改革立法前路不明

特朗普上任以来，美国政府致力于收紧移民政策，并加大对非法移民的打击力度。由于共和、民主两党分歧严重，特朗普政府的移民改革计划陷入僵局，相关法案迟迟未获通过。

特朗普１９日前往国会与共和党众议员们商讨移民改革立法事宜。美国媒体报道说，特朗普原计划利用这一会面为共和党议员推进综合性移民改革立法“打气”，但“骨肉分离”问题势必成为他们难以回避的议题。

由共和党控制的众议院计划在本周商议两份移民改革草案，其中一份提议限制某些形式的移民，另一份则包括叫停“骨肉分离”、加强边境安全、收紧移民政策等措施。但从目前情况看，两份草案恐怕都难以在众议院获得通过。

美参议院多数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔试图“退而求其次”，提议单独立法以确保非法入境者及其子女不被分离。但参议院少数党领袖、民主党人查克·舒默几乎立即泼了冷水，称特朗普应动用行政权力，以快速叫停“骨肉分离”。

在移民改革问题上，特朗普的一些主张遭到民主党强烈反对。特朗普近日在社交媒体上强调，任何移民改革草案均须为修建边境隔离墙提供全额拨款，还要求废除“绿卡抽签”和“连锁移民”等项目，并建立“择优”移民体系。

分析人士认为，美国移民改革立法进程或受党争影响举步维艰，无论是综合性移民改革法案，还是为叫停“骨肉分离”的针对性法案，均未表现出获得两党广泛支持的迹象。

(责编：蔡雪斌(实习生)、徐祥丽)