阿富汗塔利班袭击导致至少45人死亡

新华社喀布尔６月２０日电 阿富汗官方２０日说，塔利班武装１９日晚在西部两个省袭击多个安全检查站，造成至少４５名安全人员死亡。

阿富汗西部巴德吉斯省省长马利克扎伊告诉新华社记者，塔利班武装分子在该省巴拉穆尔加布地区袭击了两个安全检查站，造成３０名士兵死亡。塔利班方面有１６人被打死，另有包括该组织在当地的“影子省长”在内的１５人受伤。

另据阿富汗西部法拉省一名消息人士说，塔利班武装分子１９日晚在该省袭击了两个安全检查站，造成至少１５名警察死亡。

为庆祝开斋节，阿富汗政府本月７日宣布，将从６月１２日开始与塔利班停火一周左右，停火对象不包括极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织。塔利班组织也于９日宣布，开斋节期间与阿富汗政府军停火３天。开斋节期间，阿富汗政府再次宣布，将停火期延长１０天。但塔利班１７日表示，为期３天的停火期结束后不再延长。

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