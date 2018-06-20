美国退出联合国人权理事会 中方表示遗憾

人民网北京6月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持20日例行记者会。记者会实录如下：

问：据报道，19日，美国常驻联合国代表黑利在美国务院宣布，美退出联合国人权理事会。中方对此有何评论？

答：中方对美国决定退出联合国人权理事会表示遗憾。

人权理事会由联大授权设立，是各方在人权领域开展对话与合作、交流与互鉴、共同促进人权事业发展的重要平台，各方均高度重视。中方一贯倡导并致力于维护多边主义，支持人权理事会等机制开展工作，在世界范围内共同促进和保护人权。中方将继续与各方一道，通过建设性对话与合作，为国际人权事业健康发展做出自己的贡献。

问：朝鲜领导人金正恩据信已经离开了北京。今天他在北京有什么活动安排？与哪位官员举行了会见？您能否正式证实他已经离开北京？

答：如果你仔细阅读我们昨天发的消息，我们说的是，6月19日至20日，金正恩委员长对中国进行访问。至于访问期间的重要活动，我们都会及时发布消息。

问：另一个关于朝鲜的问题，您能不能告诉我们，在金正恩委员长访华期间中朝双方探讨了哪些问题？中方将会帮助朝鲜半岛实现无核化，那么会采取哪种具体形式？比如，中国是否准备对朝提供安全保障？另外，中方将向朝方提供哪些不违反联合国安理会决议的经济和资金援助？

答：关于金正恩委员长访华，中方已经发布了详细的消息稿，你可以仔细查阅一下。你提到几个具体问题，此前我们已经多次阐述立场，我在这里再简要回答一下。

一段时间以来，在有关各方的共同努力下，半岛问题重新回到对话协商解决的正确轨道，半岛形势朝着和平稳定的方向发展。我们希望朝美双方能够落实好新加坡首脑会晤的成果，有关各方形成合力，共同推进半岛和平进程。

中方一直主张，在实现半岛无核化的同时，要重视并解决朝鲜方面的合理安全关切。当前半岛局势出现了缓和的积极势头，我们希望有关各方能够抓住这一契机，继续相向而行，在解决朝方合理安全关切、建立半岛和平机制方面采取积极的举措。中方愿意继续在此方面发挥积极和建设性的作用。

至于你问到中方是否愿意向朝方提供经济援助，中方始终严格、认真执行联合国安理会通过的各项涉朝决议，履行我们应尽的国际义务。与此同时，作为友好的邻国，我们在不违反国际义务的前提下，也与朝方保持着正常的交往与合作。

问：本周，中国驻印大使提议举行中印巴三方峰会。请问这是否代表中国官方立场？

答：印度和巴基斯坦都是中国的邻居和朋友。中方愿同包括印度、巴基斯坦在内的所有周边国家加强合作，促进本地区的稳定与发展。我们也希望印巴双方通过对话协商增进互信、改善关系，这符合本地区国家的共同利益。

问：有关美国退出人权理事会事，美方批评人权理事会是政治偏见的污水池，而且指责包括中国在内的成员侵犯人权，不知道你对这些评论有何回应？另外，关于中美关系，中方会不会主动向美国要求谈判？白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗说，美方对于谈判持开放态度，还说中方如果打贸易战损失会比美国更大，中方有何回应？

答：我先回答你的第一个问题。关于美国退出联合国人权理事会，刚才我已经说过了，人权理事会是由联大授权设立的，是各方在人权领域开展对话与合作、交流与互鉴、共同促进人权事业发展的重要平台，各方均高度重视。美方对联合国人权理事会的态度，引起了世界上多数国家的不满。对此美方是心知肚明的。

至于美方指责中方以及其他国家的人权状况，这完全是不顾事实。中国人权事业取得的巨大发展进步是任何不带偏见的人都能看得出来的。

关于第二个问题，中方已经对美方近来公布征税清单作出了正式回应。我只想再强调一下，在经贸问题上，对话比对抗强。我们始终主张中美双方通过对话协商妥善处理经贸问题。此前中美双方就经贸问题举行过三次磋商，也取得了一些进展。在磋商中，中方展示了充分诚意和善意。中方不挑起贸易战，也不惧怕贸易战，如果有人执意发起贸易战，我们会坚决维护自身正当合法权益。我们会奉陪到底，这句话我们以前说过多次。

问：我想问一下，据韩联社报道，朝鲜最高领导人金正恩今天早上参观了农业科学院，这是不是意味着中朝要在农业技术方面加强合作？以后中方对朝鲜的粮食援助会不会加大？

答：我还没有看到你提到的韩联社这篇报道。在昨天中方发布的消息稿里，你可以看到，习近平主席在同金正恩委员长会晤的时候指出，朝鲜作出了将工作重心转向经济建设的重大决定，朝鲜社会主义事业发展进入新的历史阶段。中方支持朝鲜经济发展、民生改善，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路。

(责编：蔡雪斌(实习生)、徐祥丽)