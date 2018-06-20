“绝版张家界”亮相越南

推介会现场。刘刚 摄

人民网河内6月20日电 （记者刘刚）主题为“绝版张家界，惊艳全世界”的旅游推介活动20日在河内举行。张家界市政府代表团率该市景区企业代表，向越南推介张家界独特多样的旅游资源，与越南旅游主管部门、旅行社、航空公司对接、签署合作协议。

张家界市委副书记、市旅工委副主任刘绍建在推介会上表示，张家界市还计划与越南旅游城市和景区缔结友好关系，设立中国张家界丝路驿站。这是张家界旅游主动融入“一带一路”、促进张家界旅游国际化、促进中越友好和旅游文化合作的重要举施。

推介会前，刘绍建一行还与越南旅游总局副局长阮氏青香举行会谈。刘绍建表示，在中越两国互利合作不断拓展的背景下，张家界与越南的旅游交流日益密切。张家界非常重视越南旅游市场，希望进一步扩大双方旅游合作。

推介期间，还展出著名画家曾刚创作的张家界彩墨山水画作，以及武陵源、天门山、大峡谷等景区的风光图片。

除首都河内外，张家界旅游推介活动还将走进越南经济中心胡志明市。

据介绍，今年5月，河内至张家界航线正式开通。目前，胡志明市至张家界的航线也在筹备中。

张家界是中国第一个国家森林公园所在地，被联合国科教文组织列入中国首批世界自然遗产、世界首批地质公园名录。张家界集中了奇峰、峡谷、溶洞、温泉、湖泊、漂流、原始森林、名胜古迹等资源，是世界罕见的旅游资源富集之地。特别是以“张家界地貌”命名的264平方公里石英砂岩大峰林，为世界独有。（完）

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