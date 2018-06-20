世界杯期间：英国皇家邮政禁止货车悬挂旗帜

人民网伦敦6月20日电 2018年世界杯进行得如火如荼，英国皇家邮政延续了以往的政策，禁止工作人员在邮政手推车、自行车及各种货车上悬挂英格兰旗帜或者贴纸等。
据此间媒体报道，皇家邮政的发言人表示，皇家邮政品牌和徽章旁边不应该有其他标志或徽章，皇家邮政有责任保护所有员工和公众。因为悬挂旗帜可能会分散司机的注意力，也可能因为松动对其他道路使用者造成潜在危害。但是在办公室里允许展示旗帜，而且办公室也会在广播系统上播放比赛实况。
一些人称皇家邮政的决定“不爱国”，而另一些人则认为这是正确的决定，因为他们是专业的汽车。
英国规定驾驶时在车辆上安插旗帜是合法的，但是不得遮挡司机或其他道路使用者的视野，同时应将其牢固地固定在车辆上。
一些专家表示，行驶时在普通的汽车上插两面旗帜平均每小时可能多烧一升的燃油。（璗译）
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