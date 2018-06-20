日本章鱼成功预测日本队在本届世界杯赛中首战告捷

|NHK电视台截图
人民网东京6月20日电（许永新）2010年南非世界杯赛上曾出现“预测帝”--章鱼保罗，成功预测了8场比赛,命中率达100%。如今，在日本北海道也有一只章鱼大显身手，并已经成功预测了日本队首战告捷。
据NHK电视台报道，19日，为了给参加俄罗斯世界杯比赛的日本队助威，北海道小平町渔民利用捕获的北太平洋巨型章鱼，对日本队的首战结果进行了预测。章鱼被放到了一个圆形水槽中，水槽里放置了三个笼子，上面的牌子上分别画有日本国旗和哥伦比亚国旗，还有一个笼子上写的是“平局”。结果章鱼游向了有日本国旗的笼子，预测日本队获胜。
结果，日本队在首轮比赛中以2-1战胜了哥伦比亚队，预言成为现实。
此外，这只章鱼还预测了小组赛上日本队剩余的两场比赛。第二轮与塞内加尔的比赛，这只章鱼游向了“平局”，而第三轮与波兰的比赛，这只章鱼则游向了波兰。根据预测，今后日本队将迎来一番苦战。策划这次预测活动的渔民阿部喜三表示，第一轮比赛完全应验，章鱼成功进行预测，很有意思，但是第二轮和第三轮比赛还是希望不要应验为好。
阿部喜三等人计划在日本队小组赛出线后，再次让章鱼进行预测。
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