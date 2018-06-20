美国作家：著名的“斯坦福监狱实验”其实是一场骗局

人民网讯 据俄罗斯卫星新闻网报道，美国作家本Ben Blum坚称，最著名的心理研究“斯坦福监狱实验”其实是一个骗局。 他近日在edium网站发表了一篇论述文章揭露了这一切。

1971年，斯坦福大学心理学教授 Philip Zimbardo主持开展了一项模拟囚犯和看守的监狱实验。实验本来应该持续两个星期，但六天后便宣告结束。因为"看守"开始表现出真正的虐待狂，而“囚犯”则出现“精神问题”。斯坦福大学的实验被编入很多教科书和心理学著作，但是47年后，实验的结果受到质疑。Blum在文章中写道，一名志愿者"囚犯"为了能尽快获得自由假装精神崩溃。Blum说，这是参与实验者本人承认的。

Philip Zimbardo教授否认了上述观点。他表示无论遭到怎样的批评，47年前他做的该实验都是"迄今为止最著名的心理实验"。而根据当时的实验结果得出的结论是：人类的行为在很大程度上取决于社会角色和他们所处的境地，任何人都可能因为所处环境而变成虐待狂。（老任）

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