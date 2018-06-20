默克尔：希望年底达成《巴黎协定》实施细则

德国总理默克尔１９日表示，希望今年年底举行的联合国气候变化大会能达成有约束力的《巴黎协定》实施细则。
默克尔当天在柏林出席“彼得斯堡气候对话”非正式部长级会议时表示，德国政府完全支持《巴黎协定》，充满雄心的气候保护政策不仅有助于减少气候变化带来的糟糕后果，也为创新和全球经济增长及福祉创造新的机会。
默克尔说，美国退出《巴黎协定》令人“非常遗憾”，这在不久前举行的七国集团峰会上也未能改变。“所以我们与其他七国集团国家继续对《巴黎协定》作出明确承诺至关重要……我们相信，必须加强多边合作，而不是让它弱化。”
默克尔指出，目前的行动仍不足以实现《巴黎协定》中把全球平均气温升幅较工业化前水平控制在２摄氏度以内的目标，还有大量工作要做。
《巴黎协定》于２０１５年１２月在巴黎气候变化大会上达成，为２０２０年后全球应对气候变化行动作出安排。中国等国一直致力于推动２０１８年达成《巴黎协定》实施细则。
“彼得斯堡气候对话”非正式部长级会议２０１０年由德国发起，自２０１１年起每年年中在德国首都柏林召开，旨在为当年年底举行的联合国气候变化大会作准备。２０１８年联合国气候变化大会定于１２月３日至１４日在波兰南部城市卡托维兹举行。（记者 张毅荣）
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