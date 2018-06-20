俄天然气公司对英国冻结其资产表示反对

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）２０日对日前英国冻结俄气在英国资产表示反对。

俄气２０日发布公告说，斯德哥尔摩仲裁法庭已同意暂停执行关于俄气向乌克兰石油天然气公司支付赔款的裁定，伦敦商业法院冻结俄气在英资产的裁定没有法律依据。俄气方面将通过法律渠道维护自己的合法权益。

乌克兰石油天然气公司之前表示，伦敦商业法院应乌克兰石油天然气公司的请求作出了冻结俄气在英资产的裁定。乌克兰石油天然气公司商务经理尤里·维特连科说，斯德哥尔摩仲裁法庭暂停执行关于俄气向乌克兰石油天然气公司支付赔款的裁定并不妨碍乌克兰石油天然气公司依法请求他国冻结俄气资产。

按照乌克兰石油天然气公司的请求，瑞士和荷兰法庭日前已开始查封俄气在这两国的资产。

今年２月２８日，斯德哥尔摩仲裁法庭裁定，俄气未按合同要求向乌克兰输送足量的天然气，应向乌克兰石油天然气公司赔偿４６．３亿美元。其中，冲抵乌方此前应付货款后，俄气应赔付乌方２５．６亿美元。俄气已多次表示不接受仲裁法庭的裁决。（记者 吴刚）

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