2018年慕尼黑自动化技术展开幕

２０１８年德国慕尼黑国际机器人及自动化技术博览会（也称“德国自动化技术展”）１９日开幕，聚焦制造业数字化转型、人机协作等行业趋势。

据了解，今年展会汇集了全球３０个国家和地区的８９０家参展商，其中２７家来自中国。总部设在瑞士苏黎世的ＡＢＢ集团、德国机器人公司库卡、日本重工业公司川崎重工、中国新松机器人自动化股份有限公司等业界知名企业纷纷亮相。展会期间还将举办一系列相关研讨活动。

德国巴伐利亚州经济部长伊尔塞·艾格纳表示，德国自动化技术展对德国建成领先的工业４．０国家具有重要意义。展会上发布的最新数据显示，德国制造业每１万个岗位中有３０９个是机器人在工作，机器人密度全球排名第三。

德国自动化技术展从２００４年起每两年举办一次。今年的展会覆盖机器人和自动化全产业链，按照工业机器人、专业服务机器人、供应技术、组装和操作技术、驱动技术、控制系统技术、安全技术、传感器技术、机器视觉、工业４．０解决方案等板块布展。展会将持续至２２日。（记者 张毅荣 徐扬）

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