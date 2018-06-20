新西兰一男子因“偷猎”鲍鱼获刑１年

新西兰第一产业部１９日宣布，新西兰一男子因“偷猎”鲍鱼违反新西兰渔业法，日前被奥克兰地区法院判处１年徒刑。

据悉，第一产业部经过详细调查和取证证实，这名来自新西兰北部凯塔亚地区的４２岁男子在２０１５年３月到８月间，非法超量捕捞新西兰特有的黑边鲍鱼并在市场上出售，获利约１．２万新西兰元（约合５．３６万元人民币）。“超量捕捞鲍鱼”和“出售获利”成为他被指控的两项罪名。

在新西兰，捕捞包括鲍鱼在内的多种贝类和鱼类通常是合法的，但为了保证当地渔业可持续发展，新西兰法律明确规定：个人捕捞必须以消遣娱乐为前提，不得用于商业目的，不可自行出售获利。捕捞者还必须严格遵守海产品种、数量和尺寸的限制。

以这起案例中的鲍鱼为例，法律规定每人每天的捕获量不得超过１０个、长度不得小于１２５毫米。这意味着即使纯粹出于个人娱乐的动机，捕捞量和捕获鲍鱼的尺寸如果不符合规定，都必须从原捕捞处放回水中。其他常见海产品的数量限制包括扇贝每天２０个、青口贻贝５０个、鸟蛤１５０个。

第一产业部北部地区调查员西蒙·安德森说，在新西兰，无论超量捕捞鲍鱼，还是私自出售获利的行为都严重违法，是不可容忍的。

此外，新西兰法律还对不同海产品的捕捞方法、捕捞工具进行了细致入微的定量限制规定。不同地区出于对渔业休养生息的考虑，还会对海产进行季节限捕和品种限捕。

新西兰人维护生态环境的自觉意识较强，第一产业部设有“举报偷猎”全国热线电话。过去数年中被处理的多起类似违法违规行为都是通过“热心群众”的举报电话获得第一手线索的。（记者郭磊 田野）

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