俄白拟继续强化联盟关系

俄罗斯和白俄罗斯联盟国家最高国务委员会会议19日在明斯克举行，两国表示将继续强化联盟关系。

会议通过了2018年到2022年间联盟国家优先发展方向及首要发展任务。两国将制定协同一致的宏观经济、工业和预算政策，加强经贸关系，在联盟国家内形成统一的法律空间。此外，会议还通过了两国今明两年协同一致的外交行动计划，表示将在独联体和集体安全条约组织框架内加强双边协作，在联合国、欧安组织及其他国际组织方面统一立场。

俄白两国总统、总理、议会上下两院主席及两国政府各部门主要负责人出席了会议。俄总统普京表示，俄白两国签署联盟条约近20年来，在经贸、投资、科技、文化及人文等各领域合作取得了很多成就，俄愿与白方进一步加强政治经济一体化，希望两国能尽快将双边贸易额提高到500亿美元，并在金融、投资和能源等领域加强合作。

白总统卢卡申科表示，双方本着相互理解和妥协的精神，解决了双边关系中的争议问题，相信这次会议为进一步增强两国间“兄弟般的伙伴关系”注入了巨大动力。

俄白两国1999年12月签署成立联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立联邦型国家机构。目前，俄白两国合作处于历史最高水平。2017年，俄白贸易额约占白外贸总额51.1％，俄罗斯对白俄罗斯的投资占外国对白总投资的38.1％，俄罗斯是白俄罗斯最大贸易伙伴。（记者魏忠杰 李佳）

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