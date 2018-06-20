“创意上海”艺术展亮相克罗地亚首都萨格勒布

“创意上海”艺术展近日在克罗地亚首都萨格勒布开幕，克总理办公室主任佩特希奇、萨格勒布市副市长叶琳娜、萨格勒布大学校长博拉斯、中国驻克罗地亚大使馆商务参赞刘恺等近百位嘉宾出席活动开幕式并参观了展览。

6月18日，克罗地亚首都萨格勒布市副市长叶琳娜（右二）参观“创意上海”艺术展。新华网记者 高磊摄

此次艺术展由上海市政府新闻办联合萨格勒布市政府、萨格勒布大学、上海市旅游局、上海图书馆等中外机构共同举办，是2018年“魅力上海”克罗地亚活动的一部分。

当日，位于萨格勒布市市中心特斯拉步行街的广场艺廊门前人头攒动，很多市民和游客被整幅外滩风景照包裹的玻璃外墙吸引，纷纷拿起手机在3D立体图《上海之巅》上自拍。走进广场艺廊，数十幅摄影作品和海派创意海报向观众展现上海的艺术之美。

6月18日，克罗地亚首都萨格勒布市副市长叶琳娜在“创意上海”艺术展现场观看VR城市形象宣传片《飞越上海》。新华网记者 高磊摄

展览现场最受欢迎的是VR城市形象宣传片《飞越上海》。观众们排起长队，戴上VR眼镜，来一次虚拟热气球体验。通过观赏航拍VR，观众们身处萨格勒布却仿佛“穿越”到黄浦江上空。

叶琳娜表示，通过VR城市形象片“不仅看到了21世纪的上海，还仿佛看到了未来的上海，非常神奇。”

开幕式上，上海图书馆“上海之窗”项目还向萨格勒布的图书馆和高校赠送了600册介绍中国和上海的图书。

上海市旅游局当天还在萨格勒布举办了上海旅游主题推介会，为2018中欧旅游年展示上海精彩。（记者 高磊）

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