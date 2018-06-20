德智库下调德国今明两年经济增长预期

德国伊弗经济研究所１９日发布德国经济发展预测报告，大幅下调德国经济今明两年增长预期。

报告将今明两年德国经济增长预期分别从春季时预测的２．６％和２．１％均下调至１．８％。

伊弗经济研究所经济学家蒂莫·韦尔默斯豪泽在报告中表示，今年年初几个月的经济发展状况远不如预期，伊弗商业景气指数在下降，世界经济面临的风险显著增加。“我们依然相信德国经济将继续增长，但不会以２０１７年那样的步伐。”

报告预计，德国就业人数将再创新高，从２０１７年的４４３０万增至今年的４４８０万，明年将继续上升至４５２０万；失业人数将不断减少，失业率将由去年的５．７％降至今年的５．２％和明年的４．９％。

报告还预测，今明两年德国外贸顺差将分别为２６７０亿欧元和２６８０亿欧元。

据德国官方统计数据，２０１７年，德国国内生产总值增长２．２％，较２０１６年提高０．３个百分点，为２０１１年以来最高增速。德国政府先前预测，德国经济今明两年将分别增长２．３％和２．１％。

伊弗经济研究所总部设在慕尼黑，是德国最大经济智库之一。该机构每月发布的德国商业景气指数被认为是反映德国经济发展的重要“晴雨表”。（记者朱晟）

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