联合国人权事务官员对美国退出联合国人权理事会感到失望

特朗普政府１９日宣布美国退出联合国人权理事会后，联合国人权事务机构负责人表示，对美方这一决定感到失望。

联合国人权事务高级专员扎伊德·侯赛因表示，他对美方此举并不感到惊讶，但是十分失望。“鉴于当今世界人权状况，美国应该向前迈步，而非向后退步。”

联合国人权理事会主席沃伊斯拉夫·苏克发表声明，强调联合国人权理事会的重要性。他说，联合国人权理事会在其成立后的１２年中发挥了不可替代的作用。

此外，欧盟常驻日内瓦代表团发表声明，对美方此举感到失望，重申欧盟支持联合国人权理事会有效和高效运作，并继续坚定支持多边主义及其他联合国机构。

正在日内瓦参加联合国人权理事会会议的“美国公民自由联盟”发表声明说，特朗普政府此举背叛了美国的国家价值观，这种孤立主义举措只会损害美国利益。

美国常驻联合国代表妮基·黑莉１９日下午在华盛顿宣布，美国退出联合国人权理事会，称联合国人权理事会对以色列“存在偏见”及“无法有效保护人权”。

２００６年３月，第６０届联大通过决议，批准设立联合国人权理事会，以取代信誉受损的联合国人权委员会。人权理事会包括４７个成员，总部设在日内瓦。（记者 聂晓阳）

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