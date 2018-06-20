中国公益律师李莹获颁法国开云基金会社会企业家奖

２０１８年“开云基金会社会企业家奖”颁奖典礼１９日晚在法国巴黎举行。中国公益律师、北京源众性别发展中心创办人李莹与另外６位在关怀和支持弱势女性方面表现突出的社会企业家获颁这一奖项。

开云基金会由法国奢侈品集团开云于２００８年设立，旨在消除所有针对女性的暴力行为。该基金会每两年向在解决女性社会问题上表现突出的社会企业家颁发这一奖项。

李莹致力于维护中国妇女儿童权益、推动性别平等工作１６年，并于２０１２年创办公益机构北京源众性别发展中心。李莹曾承办针对妇女儿童暴力、性别歧视等领域的案件３００余起，为数千名遭遇困境的妇女儿童提供过法律援助。

开云基金会在评奖材料中说，李莹是一名曾参与代理百余起家庭暴力案件的妇女权益保护律师，北京源众性别发展中心通过线上和线下形式每年向约１０００名中国女性提供培训和援助，帮助家庭暴力受害女性了解重建生活所需的知识，定义家庭暴力，确定相关法律和社会援助，治愈心理创伤及建立支持网络等。

开云基金会主席、开云集团总裁佛朗索瓦－亨利·皮诺在颁奖礼致辞中说，开云基金会为社会企业家颁发奖项，让人们关注针对女性的暴力问题。

李莹在接受新华社记者采访时说，《中华人民共和国反家庭暴力法》的颁布和施行对于中国反对家庭暴力、保护妇女儿童等弱势群体具有里程碑意义，但推广和执行依然任重道远。需要更多社会力量对该法律的宣传推广和普及培训提供支持。

李莹说，源众性别发展中心通过开设法律热线、建立全国性律师网络及通过知名直播平台、ＡＰＰ、微电影等新媒体技术扩大影响力，旨在让全国更多受暴妇女儿童获益。（记者 徐甜）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)