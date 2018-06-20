墨西哥强烈谴责美国政府强行分离移民儿童与父母的举措

墨西哥外交部长路易斯·比德加赖19日说，墨西哥政府以“最坚决和强硬”的态度，谴责美国政府强行将移民儿童与父母分离的举措。

比德加赖在当天召开的外交部新闻发布会上表示，墨西哥政府承认美国主权及其决定自身移民政策的权力，并表示墨政府也不支持非法移民。不过，墨西哥对美国政府在“零容忍”政策下采取的一些举措不能“置之不理”。

他表示，这些移民儿童中包括一些残疾儿童，目前正处于脆弱状态，美国当局甚至不允许一些儿童与父母通话。他谴责美国政府的这些举措“非人道”且“残忍”，呼吁国际社会共同谴责这一“令人无法接受”的举措。

比德加赖说，这些儿童大多来自危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多，其中有约20名墨西哥儿童，目前多数墨西哥儿童已返回墨境内。

美国政府6月15日发布的数据显示，在短短一个半月内，美国与墨西哥边境地带共有近2000名移民儿童被美国当局强行与父母分离，理由是这些儿童的父母涉嫌非法移民。（记者 吴昊）

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