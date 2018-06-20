记者：2018年4月10日，第十届中英政党对话在京举行。我们注意到，中英双方都非常重视此次对话，派出了高规格的代表团，您如何看待中英两国关系及中国共产党与英国政党之间的交流，特别是贵党与中共在全球治理和治国理政经验上的交流与合作。

利亚姆·伯恩：英中关系从未像今天这样重要。放眼全球，民粹主义日益抬头，曾经以开放为荣的国家正逐渐退出全球经济。英中两国在推动经济全球化上拥有共同利益，归根结底，只有通过经济全球化我们才能促进经济增长，获取资源确保人民过上幸福生活。因此，英中两国政党的对话讨论已不再局限于如何进一步密切两国关系。在某些“新一代领导人”企图打破我们历尽艰辛携手创建的基于规则的秩序时，需要广泛而深入地讨论如何以新的方式开展合作，确保全球经济保持开放。1950年，工党执政期间，英国率先承认了中华人民共和国，现在，英国工党愿意在与中国共产党的对话中继续走在前列。

记者：2017年，义乌—伦敦班列首次往返，实现中英贸易物流全陆地运输，标志着中欧班列开通“最后一公里”，使“一带一路”延伸到欧洲最西端。中英两国领导人就“一带一路”倡议的政治共识不断深化，双方表示愿意就“一带一路”开展更大范围、更高水平、更深层次的合作，促进全球和区域经济增长。在推动“一带一路”倡议与贵国发展战略对接方面，您认为政党可以发挥怎样的作用？

利亚姆·伯恩：“一带一路”倡议很可能是21世纪最重要的地缘经济倡议。到2030年，“一带一路”沿线主要国家的经济总量将是大西洋沿岸经济体的两到三倍。这正是欧洲“向东看”的主要原因。如果要想抓住机遇，政治家们需要共同努力，共同应对许多挑战，比如，如何共同投资新基础设施项目，如何保证新基建项目融资的高效、可持续，如何确保沿线国家贸易采用全球标准，如何探索公平、有效的争端解决新机制。

英国从数百年的经济增长中得到的启示是，经济成功的关键在于建立能够增进信任的良好机制。信任是贸易的基础。英中两国有独特的优势去耐心地共建新机制、开展新投资，以确保“一带一路”倡议充分发挥潜力。当前，西方社会对“一带一路”倡议了解不多，英国政党领导人希望更多了解中国将出台哪些落实倡议的具体政策。

记者：英国脱欧是撼动欧洲政治经济格局并对世界格局也产生了重大影响的历史性事件，您怎样看待英国脱欧对英国国内政治、经济及社会民生产生的影响，能否介绍一下脱欧启动以来，面对脱欧，尤其是经济和社会民生方面英国的举措和工党的主张？英国怎样重新确定和调整自己的国际地位及外交政策，英国脱欧对中英关系有什么影响？

利亚姆·伯恩：尽管英国已经公投决定脱欧，但英国人都清楚英国的发展离不开全球。英国长期以来信奉自由贸易。开放的经济有助于全球繁荣，英国仍将是这方面最重要的倡导者之一。工党认为，英国国内需要大量新投资，尤其是在基础设施建设和教育体系方面。当今全球的竞争归根到底是科技的竞争，作为科技革命的发源地，英国决心在未来继续成为科技革命的领军者。英国国小民寡，在21世纪取得成功的关键是要同我们的远朋近友都建立有效的合作伙伴关系。正如我之前所说，未来30年，英中关系将会更加紧密。

记者：近期，美国总统特朗普及其内阁成员围绕贸易保护政策频频强硬表态，特朗普在4月6日一个专访中，不但谈到对中国发动的贸易战，也点名欧盟，使全球各界对美国贸易保护主义升级的担忧进一步加剧，长期发展下去，各方均难以置身事外。英国怎样看待特朗普的贸易保护主义，在您看来，包括欧盟在内的相关各方应如何应对？

利亚姆·伯恩：英美建立伙伴关系已有数世纪之久，我们对美国政治非常了解。美国市场很大，即便不与外界建立广泛联系，其经济也能增长。但如果美国发挥领导作用，世界将会变得更加安全和富足。尽管有些美国盟友选择袖手旁观，但英国的政治领导人将会作出表率，鼓励美国正确行事，积极参与而非退出全球事务。

回首20世纪，美国时常会采取孤立主义政策。目前美国国内的贫富差距非常严重，这意味着要求政府采取保护主义政策的政治压力不可能很快消失。因此，我们应同那些坚持全球化理念的国家结成“意愿联盟”。

正如在2016年二十国集团领导人杭州峰会上达成的共识一样，我们相信，进一步推动全球化的政策应当包含包容性增长的新议程，确保所有人未来都能从中获益。

记者：2017年底，中国共产党与世界政党高层对话会在北京召开，中共中央总书记习近平出席开幕式并发表主旨讲话，提出探索在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，呼吁将中国共产党与世界政党高层对话会机制化，为推动构建人类命运共同体而共同努力。您对推动构建新型政党关系以及将中国共产党与世界政党高层对话会机制化等有何建议？

利亚姆·伯恩：习近平主席提出建立新型政党关系是非常正确的。令人庆幸的是，英中政党对话已经从形式走向务实，经过多年对话，两国政党的许多领导人都积累了双边合作的丰富经验。我们应该在政党对话的框架下努力推动两国智库和大学加强合作，开展联合研究，使得政治对话内容日益丰富，产生有影响力的理念主张。

（翻译：叶伟 辛宇舟）

（来源《当代世界》杂志 未经同意，不得转载）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)