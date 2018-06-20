巴黎华人张朝林遇害案 两嫌犯被判10年和4年徒刑

人民网讯 据法新社报道，6月19日，巴黎北郊塞纳-圣德尼省（Seine-Saint-Denis）“博比尼(Bobigny) 未成年人重罪法院”对华人张朝林遇害案进行宣判。抢劫并致张朝林死亡的一名嫌犯被判10年徒刑；同谋被判5年徒刑1年缓刑。涉案的第三名嫌犯作案时只有15岁，2017年被判5年徒刑3年缓刑。

张朝林是旅法服装商。2016年8月7日下午，他和朋友一道前往巴黎北郊奥贝维埃市附近一家餐馆参加朋友聚会。途中遭3名北非裔青年拦截，随身背包被抢走后，其中练过拳击的一名凶手毒打张朝林，并朝他胸部狠踢，张朝林当即倒地，脑部撞上矮墙。与张朝林同行的一名男子也受了轻伤。

幸好有华人见状报警，49岁的张朝林被送入医院急救。8月8日下午，张朝林伤势恶化，主治医生向家属发出病危通知书。5天后，张朝林因医治无效身亡。事件震惊了当地华人社区，巴黎市长谴责这是一起“卑劣的种族歧视罪行”。

案情发生后，三名涉案者一直逍遥法外长达18天之久。2016年8月29日，警方通过案发现场的摄像头把作案者缉拿归案。作案时三名凶手的年龄分别为19岁、17岁、15岁。

三嫌犯因“暴力抢劫致死”而被起诉。预审法官在立案前以“种族歧视性攻击”的理由加重了对涉案人的惩罚。（老任）

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