泰国时隔9年再次执行死刑 26岁杀人犯被注毒处死

人民网讯 据法新社曼谷19日电，泰国政府表示，一名26岁死刑犯18日被注射毒剂处死，这是2009年来泰国首次执行死刑，国际特赦组织（Amnesty International）谴责此举令人遗憾。
杀人犯提拉萨（Theerasak Longji）6年前被判处死刑，在今年6月18日被注毒处死。泰国司法部矫正司称，2012年提拉萨向17岁被害人猛刺24刀后，又窃取了受害人的手机和钱包，情节非常恶劣。
司法部副常务秘书长塔瓦猜（Tawatchai Thaikaew ）向法新社表示：“我们仍然有死刑，我们还没废除。”他说，18日的处决就是依照法律执行的。
泰国矫正司（Department of Corrections）指出，自1935年来，泰国已有325名死刑犯被处决，大部分是枪决处死。泰国从2003年12月11日开始停止枪决，至2009年这段期间有6名死囚被注射毒剂处决。泰国司法部提供给国际特赦组织的数据显示，截止去年底泰国有510名死囚，其中包括94名女性死囚。（老任）
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