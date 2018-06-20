外交部发言人表示 奉劝美方停止损人不利己言行

据新华社北京6月19日电 （记者闫子敏）外交部发言人耿爽19日表示，美方置双方已经形成的共识于不顾，再度挑起贸易战，其做法已失信于世人，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益，中方奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，6月18日，美国国务卿蓬佩奥在底特律经济俱乐部发表讲话，指责中方在经贸问题上的政策，称美方将采取强硬手段应对。中方对此有何评论？

耿爽说，美方有关言论颠倒黑白，对中方进行无端指责，其目的是为了掩盖自身的单边主义和保护主义做法。近日，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，再度挑起贸易战，其做法已失信于世人，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。

耿爽表示，中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。

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