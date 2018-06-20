俄罗斯世界杯小组赛中，冰岛队在首场比赛逼平了阿根廷队。人口仅33万的冰岛，短短几年时间接连在欧洲杯、世预赛中扮演“黑马”，世界排名也从第133位跃升到22名。冰岛足球的传奇故事，给中国足球带来了诸多启示。

启示一

基础设施健全

冰岛人口只有33万，是本次俄罗斯世界杯参赛国中人口最少的国家。从地理位置看，冰岛是一座位于北大西洋中央的火山岛，国土面积10.3万平方公里。由于100多座火山中有30多座是活火山，冰岛国土可利用面积极其有限，可供建球场的土地更少。此外，由于冰岛全年平均温度在零度上下，一年中有7个月处在冰天雪地，寒冷的气候并不适宜建造球场和养护草皮。

但是，冰岛人并没有畏难。2000年前后，冰岛足协制定并实施了“振兴足球计划”，修建具备恒温加热功能的室内足球场成为重点内容。这些球场草坪涵盖天然草、人工草等类型，还包含更衣间、康复中心以及能容纳数千人的看台。

据统计，冰岛拥有179个标准足球场和128个小型足球场，基本覆盖冰岛各个学校。值得一提的是，这些球场基本是免费开放的，每1000人就拥有一块质量过硬的足球场。

而据央视此前统计，在上海这样的大城市，约12万人才能拥有一块足球场地。江苏南京有500多座足球场，但是大部分在学校里，对公众开放的场地不足10%。可见，在足球基础设施建设方面，中国跟冰岛相比存在较大差距，需要大力加强足球场地和配套设施建设。

启示二

培养体系完备

冰岛注册球员人数约2.15万人，相当于6.5%的冰岛人口都是注册球员。这些球员不是凭空成为注册球员的，他们经过了体系完备的培养和训练。

首先，冰岛国内从事足球工作的人口比例非常高。统计显示，冰岛国内有600名注册的足球教练，其中400人拥有欧足联B级教练证书，这意味着冰岛平均每825人之中就有1名持证教练。这些教练被分配到冰岛各个足球体系中，培养和挖掘有潜力的好苗子，并把他们送到更高级别的梯队接受长时间训练。

其次，“借鸡生蛋”的培养体系和联赛体系共同发展。目前有超过70位冰岛球员在欧洲联赛效力。正是借助国外高水平联赛，西于尔兹松等球星逐渐成长为冰岛国家队主力。

同时，冰岛国内有健全的5个级别联赛，全国74家半职业俱乐部中，很多俱乐部历史悠久。这些俱乐部遍布冰岛各个社区，将开展青训作为重要内容；而家长也愿意让孩子接受足球培训而非其他项目，因此冰岛3岁的孩子就可以接受专业的足球普及训练。

相较而言，中国青少年注册球员数量仅几万人，足球教练特别是愿意从事青训的教练数量更少，家长也不愿意孩子从事足球运动，这些都导致了中国足球培训的基础十分脆弱。

启示三

足球文化浓厚

每次冰岛国家队比赛结束后，冰岛队员总是会和前来观战的球迷通过“维京战吼”进行互动。两年前的欧锦赛上，冰岛近1/10的国民来到法国为球队助阵，击败英格兰队后，赛场上的球员高举双手，与看台上的球迷一边用力拍击，一边齐声呼喊，“维京战吼”震撼全场。此次俄罗斯世界杯期间，近3万名冰岛球迷跟随球队来到俄罗斯加油，他们成为球队坚强的“第十二人”。

有媒体统计，冰岛球迷数量在国民中所占比例达九成多。每次国际大赛期间，冰岛球迷要么随国家队出征，要么通过冰岛电视台收看直播，要么集体到冰岛国家体育馆通过大屏幕观赛，足球成为冰岛人最喜欢的体育运动项目。

冰岛足球队教练、球员和球迷的关系也十分融洽。据介绍，在每个主场比赛前，冰岛队主教练哈德格里姆松都会去酒吧与冰岛球迷们交流技战术。哈德格里姆松解释说：“这种事情只有可能在冰岛发生，因为我们彼此熟知。这温馨的环节让球迷、教练以及球员之间建立起一种特别的情感纽带。”

对于中国足球来说，如何培养更加纯粹的足球文化，在全社会塑造更为健康、积极的足球氛围，冰岛足球提供了一个范例。（记者 彭训文）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)