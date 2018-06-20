足球世界里有真正的公平（世界杯观察）

世界杯小组赛第一轮，比分和进球数都有点高开低走，“冷门遍地走，名局很少有”的首轮惯例就开始延续。开赛前的几大热门，在莫斯科大地上踢的都有点挣扎；放眼看目前的各小组第一，还以为自己拿错了剧本。

球迷众多的传统豪强，球员本就长时间在镁光灯下过活，被研究得也透；漫长赛季后球员的身体状态、队内磨合、国家队与俱乐部的打法差异，都是主教练棘手的活计。反观知名度、身价都低的“弱队”，放低身段，战术明确，扬长避短，团结一心，反而容易“乱拳打死老师傅”。

三十年河东三十年河西，几乎每届世界杯上我们都见过这样的场景。2002年世界杯揭幕战，卫冕冠军法国被世界杯新军塞内加尔的快打旋风打得猝不及防，像极了这次德国被墨西哥爆冷击败的场景。

这也是人们津津乐道于“黑马”的原因——总会有不被人看好、几乎无人所知的球队，从那些身经百战的名马身边掠过，脚踏飞燕，身如轻尘。

说到底，我们爱足球，也就是爱它出乎意料、跌宕起伏，爱它难以预测、惊心动魄。身高、体重、速度、技术、肤色、体能，都不是阻挡你站在球场上的原因。甚至，国力强弱，人口多寡，幅员广薄，也从来不是决定一支国家队能否踏上世界杯舞台的因素。

但足球也确乎是有着门槛的，尤其是放在世界大赛较量的时候。

门槛在于“足球人口”与“足球环境”。我们常自嘲中国泱泱人口选不出一支像样的足球队，但事实是，抽样选拔也需要样本足够大。尽管冰岛30万人、哥斯达黎加100万人、乌拉圭300万人，但其登记在册的足球人口恐怕都不比我们少。“足球环境”则意味着更多方面：职业联赛是否成熟，基层教练和球员数量够不够多，整体社会环境是否重视且尊重这一运动，运动员的教育和生活保障能否跟上，这些因素都影响并决定着足球是否长久开展、健康前行。

事实上，我们热衷的每一个逆袭故事，背后都是如此。冰岛在2016年欧洲杯上惊艳世界是一个开始，但其实早就耕耘了二三十年；韩日世界杯和《足球小将》，也在近邻的青少年心中埋下了种子。这些年，欧洲主流联赛上经常可见亚洲球员的身影，只是中国面孔则越来越少了。

虽然亚洲球队在世界杯上成绩往往不佳，但世界杯上的亚洲常客，是我们踏踏实实可以追赶的目标；他们如何定位自己，如何扩大足球人口，让青少年热爱足球，如何坚定应该走的方向，是值得中国足球人、足球管理层真正借鉴和学习的。

世界杯是一次收获。收获冠军，更收获一批球员，收获过去4年甚至几十年培养的结果。只看到别人收果子，看不到别人耕耘的辛劳，是不科学的。看到别人收果子，想着自己也可以催熟、揠苗、注水，更是会被惩罚的。毕竟，足球是圆的，但足球里有真正的公平。（记者 申孟哲）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)