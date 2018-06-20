行走世界杯 气质各不同（观球琐记）

一大早从莫斯科赶往伏尔加格勒，只为赶上当晚鸣哨的英格兰队对阵突尼斯队的比赛。

不同于莫斯科承办世界杯赛事的两座场馆——卢日尼基体育馆与斯巴达克体育馆周边方便的地铁公交换乘环，作为世界杯4场小组赛的承办地，伏尔加格勒竞技场建在著名的马马耶夫岗旁。周边实行交通管制，当地并无地铁，即便乘坐公共交通车辆到了指定公交站点后也需再靠步行才能到达场馆。

或许因为前来观赛的球迷不是很多，伏尔加格勒竞技场周边的世界杯氛围并不像莫斯科那么浓烈。随着观赛人流进入赛场，相关的安检也更为严格。总之，伏尔加格勒承办世界杯小组赛给人带来的感觉，与莫斯科的办赛气质并不相同。

毕竟，这是当地首次承办世界杯这种级别的大赛，紧张有余、轻松不足实属正常。但这种办赛的紧张感传导给前来观赛的球迷之后，场馆的氛围、赛事的气质、人们对城市的感受也会随之发生微妙的改变。

本届世界杯64场比赛在俄罗斯11个城市的12座场馆进行，不同城市、不同场馆带给球迷不同的观赛体验，这种多样性自然成就了一届丰富多彩的世界杯。不过，在各城市因地制宜、各展所长运营赛事的基础上，如何为球迷观赛带来更便捷的服务，如何最大程度地营造世界杯的浓厚氛围，如何让来自八方的球迷尽享世界杯的乐趣，也是摆在东道主面前的一道考题。（记者 张晓东）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 13 版）

(责编：温庆(实习生)、杨牧)