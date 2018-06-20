英格兰队让人耳目一新（赛场直击）

凭借凯恩在伤停补时阶段的一个关键进球，英格兰队以2∶1战胜突尼斯队，取得了他们在本届世界杯上的首场胜利，也创造了英格兰队少有的完美开局。

英格兰是现代足球的发源地，英超也是欧洲的顶级联赛之一，英格兰队的拥趸众多，每逢大赛都被球迷视为夺冠热门球队，但是与此形成鲜明对照的是，英格兰队近些年的成绩却不怎么理想，甚至是令人失望。自从1990年以后，英格兰队从未跻身世界杯四强。成绩最稳定的阶段，也不过是连续3届世界杯打进八强。

不过，目前这支英格兰队仅仅通过本届世界杯小组赛首轮比赛就改变了人们一贯的看法。英格兰队是本届世界杯上平均年龄第二年轻的球队，主教练索斯盖特对大量年轻球员的选用让这支传统强队焕发了活力。虽然球队中的大牌球员不多甚至可以说是“星光黯淡”，但队伍的冲击力非常强，在打法风格方面更是和以往的英格兰队大相径庭，以往长传冲吊的打法至今已不见踪影，取而代之的是传控打法，球队寻求在短传配合后突破对手防线。

在对阵突尼斯队的比赛中，这支年轻的英格兰队打出了非常漂亮的配合，创造出了很多的机会，尤其是年轻球员的积极拼抢让突尼斯队门前险象环生，要不是突尼斯队门将哈桑表现出色，英格兰队或许会打入更多球。（记者 张晓东）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 13 版）

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