日本众院通过赌场法案 或本周交由参院审议

据日媒报道，日本众院全体会议19日凭借自民、公明两党及日本维新会等多数赞成通过了安倍政府在经济增长战略中提出的包括赌场在内的综合度假区(IR)建设法案。执政党拟最快于本周交由参院审议，把截至20日的会期延长，从而切实确保其在本届国会获得正式通过。

立宪民主党等在野党称“草率地表决通过”(国民民主党联合党首玉木雄一郎语)等，摆出彻底反对姿态，朝野政党的论战必将进一步激化。

官房长官菅义伟在记者会强调称：“关于法案的内容将继续在国会切实说明。”

表决前的讨论中，自民党说明其意义称：“朝着观光立国的目标，包括国际会议场在内的IR是必要的。赌场是其中一部分，支撑整体收益。”对此立宪民主党认为由外资企业承担IR经营的可能性很高，批评称：“没必要甚至制定恶法来给外资纳贡。日本已经备齐了历史、文化等振兴观光的条件。”

全体会议前，6个在野党派的国会对策委员长等在国会内拜会众院议长大岛理森，传递了反对以使IR建设法案等获得通过为目的延长国会会期的意见，但大岛事实上予以了拒绝。

法案的核心内容是将赌场从《刑法》赌博罪的适用对象中排除并解禁。法案写明目前最多可在全国3处建设IR，在最初区域认定后经过7年开始重新考虑等。

大阪府及和歌山、长崎两县等正在积极推进招揽工作。虽然出于对激活地区经济和振兴观光的期待，探讨的动向也扩散到了其他地方政府，但当地居民对赌博依赖症和治安恶化的担忧也根深蒂固。

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