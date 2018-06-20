商务部新闻发言人就美白宫6月18日声明发表谈话

本报北京6月19日电 （记者王珂）商务部新闻发言人就美白宫6月18日声明发表谈话时表示，美方在推出500亿美元征税清单之后，又变本加厉，威胁将制定2000亿美元征税清单。这种极限施压和讹诈的做法，背离双方多次磋商共识，也令国际社会十分失望。如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制。

商务部新闻发言人指出，美方发起贸易战，违背市场规律，不符合当今世界发展潮流，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。中方的应对既是为了维护和捍卫国家和人民利益，也是维护和捍卫自由贸易体制，维护和捍卫人类共同利益。无论外界环境如何变化，中方都将按照既定节奏，坚持以人民为中心，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系。

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 02 版）

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