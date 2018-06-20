美媒：中国的信用积分正扩展到日常生活

美国布鲁金斯学会6月18日文章，原题：中国的社会信用体系正向更日常的交易扩展 今年5月，中国社会信用体系执行已扩展至旅游业，限制积分低的中国公民购买飞机票和火车票。中国表示将在2020年将其所有13.5亿公民纳入该体系，而且限制低积分公民出行只是即将实行的众多措施中的一种。该体系与美国的信用积分体系相似，但(惩罚措施)将更加多样化。

在中国，商家也被纳入属于其自身版本的社会信用得分体系。按时纳税和遵守政府规定的商家都能处于有利地位，从而获得政府提供的更优惠贷款和更容易在公共招标中中标等。反之，那些提供劣质或不安全产品而信用积分低者，将无法享受此类优惠待遇。

2014年以来，中国各省市已经启动30多个试点体系，其中每个试点都使用不同衡量标准计算当地居民社会信用得分。例如，在山东省荣成市，当地居民初始信用积分为1000分并将随着各自行为变化而改变。例如，一张交通违法单将使违法者的社会信用积分被扣掉5分，而杰出的市级见义勇为行动将使有关个人获得30分，参加慈善捐款和义务献血也能获得不同加分。

低积分可能带来上述限制，那些高积分者则能获得各种优惠待遇，例如租用自行车不用交押金、冬季可获得相当于50美元的供暖费用折扣以及更为有利的贷款条件等。在荣成，积分最高的居民的名字还被展示在市政厅外、公共图书馆、居民区光荣榜上。此类社会信用积分并非只是中国公民享受特定服务的门票，还能显示一个人的品质，并在提升一些人地位的同时使另一些人名誉扫地。

如今在中国，社会信用积分已经渗透到中国的私营行业。例如，低信用积分者可能被禁止使用婚恋APP等。未来此类积分还有可能被报告给政府并使其遭受进一步“制裁”。(作者杰克·卡斯滕，丁雨晴译)

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)