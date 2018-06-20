美国宣布退出联合国人权理事会 联合国表失望

据外媒报道，当地时间19日，美国宣布退出联合国人权理事会(UNHRC)，指责人权理事会“长久以来对以色列存有偏见”。联合国对美国做出该决定表示失望。

据报道，美国驻联合国大使妮基·黑莉宣布美国退出人权理事会时，美国国务卿蓬佩奥就站在她旁边。对美国退出联合国人权理事会的行为，黑莉抨击称，美国呼吁改革该机构，但呼声一直没有得到重视。

特朗普政府长久以来一直扬言，如果不彻底改革人权理事会，美国将退出。在小布什当政时期，美国曾以人权理事会充满以色列的敌人为由，对其抵制长达三年，直到2009年奥巴马当政才重回该组织。

联合国对美国的退出表示失望。联合国秘书长古特雷斯的发言人表示，“联合国秘书长更希望美国能继续留在联合国人权理事会”，“该机构在促进和保护全世界的人权方面，发挥着非常重要的作用”。

此外，报道称，该举动立即遭到了十几个慈善团体的谴责，他们写信给国务卿蓬佩奥，称他们“对政府决定从联合国人权理事会中退出的决定深感失望”，称该机构是全球级别的政府间人权机构。

据报道，联合国人权理事会总部设在日内瓦，是一个负责维护人权的、拥有47个成员的联合国机构。目前，美国因在美墨边界强制儿童和其移民父母分离而遭受猛烈抨击。联合国人权事务高级专员胡笙昨天呼吁华盛顿停止这项“不合理”的政策。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)