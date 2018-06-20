违背市场规律 破坏贸易秩序

新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：继近日推出针对500亿美元中国商品的征税清单之后，美国政府又变本加厉，威胁将制定2000亿美元征税清单。国际舆论纷纷批评美国的单边主义行径，指责美国挑起贸易战，违背市场规律，破坏世界贸易秩序。

美国底特律中华商会顾问汤姆·沃特金斯表示，中美贸易摩擦的不断升级既不幸也不必要，两国发生贸易战将没有赢家。

美国设备制造商协会主席丹尼斯·斯莱特说：“我代表130万设备制造业工人，敦促美国政府不要实施破坏经济的关税政策。”加征关税是对美国消费者征税，这将使美国制造业工作岗位面临风险。

美国大豆协会数据显示，美国每年大豆总产量的近1/3出口中国，价值140亿美元。美国农业协会在社交媒体上连续发帖反对特朗普政府的决定：“现在是进行贸易的时刻，而不是增收关税的时刻。”“中国是有价值的贸易伙伴，是（美国）大豆种植者的依靠。”

美国挑起贸易战的举动也给世界其他经济体带来风险。英国天空新闻网站报道称，美国政府的决定同时将加剧美国与包括欧盟在内的许多其他经济体之间的贸易摩擦。

英国《卫报》援引牛津经济研究院的研究结果报道说，美国加征关税带来的不确定性和风险的增加将影响商业信心和投资，特别是跨境投资。美方的做法将使中美两国和其他地区的经济增长受到影响。

日本共同社发表文章指出，美国此举给世界贸易蒙上一层阴影，日本企业也难以独善其身，因为日企中国分公司对美国出口的部分产品也在制裁清单之列。

日本《每日新闻》报道说，美国的关税举措给世界经济带来巨大不安定因素。日本《产经新闻》指出，美国政府的一系列贸易保护措施遭到盟友强烈反对。美国强硬的保护主义贸易政策，是搅乱世界贸易秩序的重要原因。

俄罗斯《生意人报》发表评论说，特朗普政府宣布将对中国商品征收额外关税是出尔反尔、不负责任的表现。美国的举动开启了贸易保护主义的阀门，不利于全球贸易自由化的发展。

孟加拉国前驻华大使、孟加拉国国际战略研究院主席法伊兹表示，美国如今已成为全球自由贸易、公平贸易的破坏者，美国采取的贸易保护主义政策是对全球贸易秩序的破坏。

古巴拉美通讯社报道说，美国抛出对中国商品加征关税清单将“造成世界两大经济体之间贸易紧张关系的严重升级”。古巴辩论网站报道称，美国此举是新的威胁全球贸易的单方面行动。

对于美国强势推行保护主义政策将对其他国家产生的危害，印度理工学院经济学教授乌帕特亚伊说，受影响的国家不应坐视不管，而应该立场坚定地面对并采取相应措施。

（执笔记者：邹多为、何瑛；参与记者：徐静、温希强、马曹冉、钱铮、吴刚、刘彤、胡晓明、刘春涛、马桂花）

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