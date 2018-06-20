欧佩克开会议产油政策 沙特支持增产伊朗不乐意

石油输出国组织（欧佩克）定于本月22日在总部维也纳开会讨论下一阶段产油政策。多家媒体报道，欧佩克头号产油国沙特阿拉伯承受美国方面施压，希望增加产量，以稳定油价。伊朗以及增产能力不足的成员国表示反对。

法新社报道，欧佩克成员国石油部门官员19日开始陆续抵达维也纳。俄罗斯等非欧佩克成员国也将在维也纳开会，与欧佩克协商产油政策。

欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国2017年起协同减产，把一度降至每桶30美元的价格拉升至70美元以上。这份减产协议定于今年年底失效。

美国政府5月8日宣布退出伊朗核问题全面协议，下令恢复因协议而中止的对伊朗制裁，包括能源制裁。这引发市场对原油供应出现短缺的担忧。

路透社报道，美国近期私下施压沙特以及其他欧佩克成员国，要求他们增加石油产量，以便抵消美国封杀伊朗石油出口造成的冲击。

美国总统唐纳德·特朗普多次抱怨油价过高。他在上周贴的一条“推特”文字中写道：“油价实在太高，这都是欧佩克干的。不好！”

另外，美国定于今年11月举行国会中期选举，油价波动不利于选情。英国能源视线咨询公司分析师阿里塔·森说，石油政策关联政治形势，美国不希望油价上涨。森猜测，“美国肯定在施压沙特”。

增产对沙特、科威特和阿拉伯联合酋长国等产油能力强的国家而言不在话下，对伊朗以及伊拉克、委内瑞拉等增产能力不足的国家显然不利。

国际能源署统计，除沙特、科威特和阿联酋，俄罗斯是为数不多能够短期内增产的非欧佩克产油国，俄罗斯因而支持增产。

沙特和俄罗斯上个月表示，准备填补原油供应可能出现的缺口，稳定国际原油市场，暗示增加原油出口。

瑞典北欧斯安银行分析师比亚内·希尔德罗普说，俄罗斯希望不再延续减产协议，显现这一军事大国提升在中东影响力的意图。

路透社介绍，欧佩克自1960年设立以来，尽管成员国常有意见分歧，但最终仍会坚持协调和统一石油政策。即便某些成员国之间爆发战争，就石油政策而言，仍会遵守欧佩克共同立场。欧佩克成员国因而可能会在22日会议上达成妥协。（王宏彬）（新华社专特稿）

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