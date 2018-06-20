笼子关儿童？美移民政策遭炮轰 特朗普强硬回复

美国政府在美墨边境把数千移民儿童强行与父母分离，招致联合国和国内外民众批评。最新曝光的一些视频和录音让更多骇人细节进入公众视野，例如移民儿童被关在笼子里、不懂英语的孩子哇哇哭喊“要妈妈！”

面对舆论炮轰，美国政府18日回应：只是在执行本国法律，没啥不妥。

【细节骇人】

美国国土安全部统计，今年4月19日至5月31日，美墨边境1995名移民儿童被强行从父母身边带走。路透社另一项统计显示，2016年10月至2018年2月，美墨边境将近1800个非法移民家庭遭美国当局强行拆散。

两项统计表明，迄今大约4000名移民儿童被美国当局强行带离父母。为阻止非法移民入境，美方标准操作规程是：拘捕并着手起诉涉嫌非法移民的成年人；把未成年子女带走，另行安置。

美国政府拍摄的一则视频显示，一些移民儿童被关在笼子里，连笼带人放置在水泥地面上。另外，一个民间团体发布录音，能听见多名不懂英语的孩子哭着找妈妈或爸爸，如一名小女孩边哭边说“我要妈咪！我要跟爸爸一起！”

这些视频和录音资料在社交媒体上迅速传开，引发公众愤慨。美国多名国会议员指责强行带离移民儿童的做法“令人作呕”，包括梅拉尼娅·特朗普、希拉里·克林顿在内的5名现任或前任“第一夫人”发声谴责这种做法。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯18日再次敦促美方停止这种执法行为。不少医学专家担忧，美方做法可能给移民儿童留下“永久创伤”。

另外，美国当局安置移民儿童后便甩手不管，经常交待不出孩子的下落。例如，美国卫生与公众服务部2017财政年度从国土安全部手中接收并安置超过4万名移民儿童，但后来试图随访7635名儿童时，发现“弄丢”其中1475名儿童的下落。

【官方嘴硬】

面对各方批评，美国总统唐纳德·特朗普18日在白宫称：“美国不会成为移民收容营，不会成为难民安置中心。”

特朗普援引难民潮涌入欧洲的例子，替美国拒绝非法移民入境的政策辩护。“看看欧洲正在发生什么，看看其他地方正在发生什么吧！我们不允许同样的事情发生在美国，反正在我任内不行。”

美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森18日在白宫媒体吹风会上说，执法人员只是在执行本国法律，“本届政府并没有新推出一个有关拆散家庭的政策……（与过去相比，）如今发生变化的是，我们不再对那群违反法律的人大开绿灯”。

尼尔森上月在国会参议院听证会上说：“我们的政策是：如果你违反法律，我们就会起诉你。你还有一个选择，那就是经由入境口岸（合法入境），而不是非法入境。”

联合国人权事务发言人拉维娜·沙姆达萨尼本月早些时候提出质疑，认为在不持有美国签证的情况下试图入境“最多是违反行政规定，而不应被视为刑事犯罪”，美方因而无权拘捕。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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