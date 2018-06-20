涉嫌窃取泄露国家机密 中情局前雇员遭起诉

美国中央情报局前雇员乔舒亚·亚当·舒尔特18日遭联邦检察官起诉，罪名包括窃取并向某揭秘团体泄露国家机密。

舒尔特现年29岁，纽约市居民。根据起诉书，他涉嫌2016年从中情局多处办公地点窃取机密信息，“有关美国情报机构的情报收集能力以及其他内容”，泄露给一个旨在向公众散布机密、敏感信息的团体。

法庭文件没有提及舒尔特泄露的机密具体涉及哪些方面，没有确认这一揭秘团体的名称，而以“组织-1”指代。

美联社报道，失窃信息2017年3月曝光。同一时期，维基揭秘网曝光一份据称来自中情局的机密文件，显示中情局利用内部研发的黑客工具，截收个人隐私信息并窃听。

维基揭秘网没有就舒尔特遭起诉作回应。

舒尔特2017年8月因非法持有儿童色情影像遭逮捕，同时面临侵犯著作权、非法上传数以千计影视作品和歌曲等13项罪名指控。路透社报道，舒尔特最长面临130年监禁。

一名检察官今年1月说，检方正在调查舒尔特是否与中情局海外间谍工具失窃相关。舒尔特的律师萨布丽娜·什罗夫5月说，她的当事人可能面临与间谍相关的罪名指控。

联邦调查局纽约办事处主管威廉姆·斯威尼指认舒尔特“彻底背叛国家”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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