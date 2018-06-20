“古韵今声——西泠印社社藏历代印章原拓题跋扇面展”在巴黎开幕

人民网巴黎6月19日电（记者 葛文博）19日晚，由巴黎中国文化中心与西泠印社共同主办，浙江省文化厅支持，巴黎华星艺术团与欧洲杭州联谊会总会协办的国家艺术基金项目“古韵今声——西泠印社社藏历代印章原拓题跋扇面展”在塞纳河畔的巴黎中国文化中心开幕。来自中法文化界、商界、媒体界代表及中国印文化爱好者等80余嘉宾参加了开幕式。

本次展览包括扇面及印章两部分，共展出扇面卷轴30幅、刻印26方。扇面作品以西泠印社社藏历代印章原拓题跋的形式，集篆刻精华、扇面书法和题跋文辞于一体，集中呈现了一部生动的篆刻史，是对古代“诗、书、画、印”一体综合的传统人文精神的崇尚和传承，展示了篆刻艺术魅力和传承价值。

巴黎中国文化中心同时举办了“西泠学堂”首堂法国公开课，由中国印学博物馆副馆长乔中石主讲中国篆刻艺术，并邀请西泠印社法国社员龙乐恒展示法国艺术家对中国篆刻艺术的深入研究。篆刻体验课上，主讲嘉宾手把手教学员感受篆刻技能，悉心体会“冲刀”、“切刀”的不同用法，在方寸之间刻下“和”、“乐”、“吉”等文字，成功完成了自己的“中国印”篆刻作品，亲手在方寸间琢磨出独特的中国韵味。

巴黎中国文化中心主任严振全主任表示，这次的活动进一步促进了法国当地人士更好地了解中国传统文化艺术，进一步推动了中法之间的文化交流，为未来更广泛更深入的交流学习奠定了基础。

本月21日，中心将再次邀请龙乐恒为到访的近20名法国中学生进行“西泠学堂”公开课“方寸浮海，铁笔传西，一位法国人治印心得”的讲座，同时还将举办“西泠学堂”篆刻体验公开课第二讲。展览将持续至本月22日。

龙乐恒，巴黎国立东方语言学院汉学博士，曾留学中国，曾以法文翻译《昆曲十五贯》、曾著作《武经七书今用考》、《凉思斋篆刻书法艺术》、《中国当代礼仪指南》、《古文献中玉石定义》等文，2003年加入西泠印社。

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