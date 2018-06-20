非洲不想听说教(观点)

长期从事对非工作，到访过30多个非洲国家，我对中国对非政策和实践深有体会。中国在非洲深受欢迎，采取了一系列切实行动，真心实意帮助非洲实现持久和平和自主可持续发展。中国在非洲的影响力确实与日俱增，因为我们相信，真心诚意为人民和朋友做好事，一定会得到更好的回报。我为中国对非合作深感自豪。

中国在非洲的影响力好不好，只有非洲人民说了算。非洲人民很清楚，经济不独立，政治上就会永远受制于人。只有实现自主可持续发展，非洲才能摆脱外部干涉，才能对指手画脚的人说“不”。

有人担心中国在非洲的影响力增大，自己却不愿拿出足够的资金，帮助非洲建设基础设施，更不愿鼓励企业来非洲投资。实质上，他们希望的是，非洲保持贫困和分化，永远受制于人。他们担心的是，非洲在中国帮助下实现了经济独立，政治上就不再对他们“言听计从”。

大家知道，非洲国家要实现自主可持续发展面临基础设施建设滞后、人才不足、资金短缺三大瓶颈。要破解这三大发展瓶颈，非洲急需国际社会大量投融资支持。谁帮助非洲破解这三大发展瓶颈，谁就是非洲实现发展真正、可靠的合作伙伴。

有的人指责中国在非洲投资只是为了攫取、掠夺非洲自然资源。这就是睁着眼睛说瞎话，忘了“拿出镜子照照自己”。非洲石油、矿藏资源早已被发现和开发，绝大多数都被西方公司控制和垄断。

有的人善于采取选择性忘记。他们忘了，尼日利亚是非洲最大的原油出口国，迄今仍是最大的成品油进口国。尼日利亚石油几乎全部被西方公司控制和垄断，他们把廉价的原油从尼日利亚抽走，在自己国家提炼后，再把成品油高价卖回尼日利亚。我们不知道，如此对非洲不公平的状况何时能得以改变。

到底谁在掠夺非洲资源，谁在剥削非洲人民，明眼人都看得出来，有基本智商的人都会明辨是非。

就业来自于投资者和旅游者。经过40多年改革开放和快速发展，中国已成为非洲最大的投资和游客来源国。越来越多的中国企业到非洲投资兴业，给非洲带来了1000多亿美元的资金投入，实现了技术转让与经验传授，为当地创造了数以百万计就业岗位，改善了成千上万个家庭的基本人权。

支持实现持久和平和自主可持续发展符合非洲、中国和世界各国人民的共同利益，也是国际社会共同的目标和责任。中国愿同世界各国紧密合作，秉持共商共建共享理念，携手推动构建人类命运共同体，让非洲人民和世界人民共谋发展，共享繁荣。

（作者为中国驻南非大使）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 23 版）

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