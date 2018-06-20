美国“银发经济”潜力大（各国“银发经济”面面观）

美国面临着持续的人口老龄化趋势，“美国人口每天都在变老”，有媒体曾如此描述这一严峻现象。

美国人口普查局的统计数据显示，美国65岁及以上居民从2000年的350万人增加到2016年的4920万人，2017年已超过5100万人。该机构还预计，到2035年，美国老龄人口数量将超过儿童。

老龄化人口规模日益增长，也给美国的“银发经济”带来了巨大的发展机遇。在美国，年收入超过20万美元的人有60%年龄在50岁以上，他们的平均家庭财富是25岁到50岁人群平均值的3倍多。麦肯锡公司的一份调查显示，在未来15年里，60岁及以上的老年人将推动北美消费增长45%以上。

美国劳工部曾公布一份老年人消费习惯报告，指出65岁以上人口的最大支出是家庭住房，占家庭预算的34.8%，医疗支出比例也有所上升，交通和服装支出则相应减少。美国退休者协会的研究显示，老年群体提供了大量卫生保健领域的经济和商业机会，包括金融服务业、消费品、旅游休闲、服务和药品等。零售研究机构冯氏全球零售与技术的一份报告估计，美国老年人将他们全部支出的12.5%用于休闲娱乐。在旅游支出方面，2014年，65岁及以上的消费者家庭在旅游相关活动上的支出为406亿美元，较2010年增长了近35%。

据2017年的一项统计，尽管美国老年人使用智能手机的比例仍落后于年轻人，但65岁以上的老年人中有42%拥有智能手机。针对这一特点，美国各大电信运营商相继推出了针对老年人群的消费方案。有的公司针对老年群体医疗需求高的特点，在合约机上增加紧急救援一键功能以及全天候的注册医生或护士的访问权限；有的公司则和美国退休人员协会建立合作关系，为其会员提供每月5%的话费折扣；还有公司针对老年人常外出旅行的特点，每月让其重新选择新话费计划，以调整通话时间和数据流量使用。

此外，电信运营商还十分贴心地推荐老年消费者在智能手机上安装一些完善使用体验的软件。例如放大镜，为老年人阅读小字体提供便利；血压追踪软件，将血氧仪、血压仪和体重跟踪仪整合在一起，利用手机的摄像头功能来评估脉搏和压力；服用药物提示软件，可以在没有网络连接的情况下，提醒你何时该服用何种药物等。

由于网络购物的便捷性，美国老年人对网购也非常积极。美国云电商服务平台BigCommerce和投资咨询公司Frost Investment Advisors的数据表明，在参与网购的人群中，老年人占28%。这也将是美国未来发展“银发经济”的一个重要领域。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 22 版）

(责编：冯人綦、曹昆)