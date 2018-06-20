培养对人工智能技术的基本信任（科技大观）

在美国作家丹·布朗最新畅销书《本源》中，一位科学家发明了一台计算机，并为其配备了最先进的人工智能程序。结果，这台名叫“温斯顿”的超级计算机发展出了程序设定之外的能力，可以像人类一样进行推理，最终成为一台犯罪机器，还犯下了杀人罪行。

这个可怕的情景当然是虚构的。现实情况是，人工智能正在造福人类，制造业、航天、交通、能源和医疗健康等领域都因此而极大受益。人工智能的发展主要由传感和数字技术推动，而工程师们身处系统开发的最前沿。

在21世纪，人类能够享受到智能制造所带来的流程的改善和效率的提高。智能制造程序将促进产品的定制化，创造新的供应链模式，从而重塑整个行业，改变企业的经营方式。用于制造的工业机器人的能力将远远超出自动化和进行预测的范畴，除了与其它机器人进行交流和协作外，未来的机器人将更加智能，甚至可以进行自我诊断和自我修复。

人工智能的应用范围很广。在汽车业，人工智能不仅在汽车装配中被广泛应用，生产出来的汽车更智能化，而且可以减少污染排放、增加安全性以及改善驾驶体验，推动了汽车运输业的发展。在能源市场，发电厂已经基于数字输入来提高效率和可靠性，人工智能还有助于工厂遵守环保法规，进行负荷管理等。人工智能可用于管道系统的压力分析和维护，也可用于城市基础设施和能源网络的连接。人工智能的其它潜在应用还包括生物工程，在边远地区，智能诊断工具可用于发布健康警报和预警信号，将给那里的患者带来更好的护理服务。

工程学是人工智能发展和应用的关键。对计算机程序员、编码员等技术人才的需求将是巨大的。当然，采用人工智能解决方案需要人们超越传统的线性思维方式。因此，参与人工智能研发和实施的工程师、技术人员必须受到不同于传统教育的培训。

人工智能技术只有可靠、安全，才能得到公众的信任。人工智能需要收集和分析数据，以此为基础做出决定或判断，并告诉机器或系统采取一定行动。所有这些组件、数据、分析和硬件必须以可互操作的方式运行，因此，用于数据收集、分析和系统决策的标准协议必不可少。这就需要开发数据收集策略、软件工具和控制系统。大量的研发工作还有待完成。

开发可信的数据和标准，实现可信的人工智能系统，离不开国际合作。我们正同国际社会技术同仁一道，通过会议交流以及发表最先进、新颖的观点，积极传播所需的科学和技术信息。我们也同其他标准开发组织合作，参与确定所需的标准。

对于人工智能的广泛应用，文化的变化将是深远的。公众必须理解这项技术的好处，信任它。这种转变的关键是培养对人工智能技术的基本信任，认识到好处大于风险。毕竟，我们不需要“温斯顿”。

（作者为美国机械工程师学会理事长）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 22 版）

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