印度加快发展新能源汽车

为应对日益严重的空气污染，印度政府正不断在新能源汽车领域发力，出台包括购车补贴、税收优惠、铺设充电设施等众多举措，来推广新能源汽车。

连日来，印度北部多个地区空气污染升级到“严重”程度。《印度时报》报道称，如不实行有效措施，未来数年印度夏季污染将会持续恶化。印中经济文化促进会秘书长萨奇夫告诉本报记者，印度污染呈现全年普遍化趋势，尤其是夏天爆表的污染使得印度政府推广新能源汽车迫在眉睫。

近年来，印度政府不断出台新举措推广新能源汽车。2015年，印度就曾为治理污染推出电动车推广计划，为购买者提供补贴。近日，印度政府再次简化新能源汽车购买手续，降低购买新能源汽车所需保证金并允许更多折扣等。与此同时，印度政府承诺将严控汽车尾气排放量，促进燃油车向新能源汽车转型。此外，政府将对新能源汽车产业给予税务优惠，鼓励更多企业加入该行业，还将广泛铺设充电设施，为上路的新能源汽车安全行驶提供保障。

目前来看，印度电动两轮车和电动三轮车销量在逐渐增长，但在印度汽车市场中，新能源汽车的比例依然很低。2017年印度乘用车销售量为300万辆，新能源汽车仅占0.1%。公交车、出租车和政府用车是目前新能源汽车推广的主要方向，但是进展十分缓慢。

据了解，目前印度政府已经启动1万辆新能源汽车和4000个充电桩的采购程序。印度车企也顺应政府号召，大力发展电动汽车。今年2月的新德里车展上，马亨德拉公司和塔塔汽车公司推出了一个系列新能源汽车，仅塔塔汽车公司就推出了超过60款电动汽车车型。

然而从量产角度看，印度新能源汽车发展仍处于初级阶段，研发能力和车型配套基础设施仍在建构中，仍需一定时间才能得到广泛推广和应用。

印度落后的基础设施对新能源汽车发展也构成挑战。印度电力供应时断时续，甚至有时无电可用。新能源汽车充电桩数量太少，今年上半年塔塔汽车公司在孟买只设立了15个充电桩。萨奇夫认为，目前来看除非成本大幅下降，否则印度新能源汽车市场在短期内很难出现改观。

（本报新德里6月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 21 版）

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