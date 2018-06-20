日本制造业造假丑闻不断

日前，因三菱综合材料公司涉嫌篡改产品数据等造假行为，该公司董事总经理竹内章宣布引咎辞职；日本检方和警方还以涉嫌违反《反不正当竞争法》为由，对神户制钢东京总部等5处办公地点与厂房进行了入室搜查。近来，日本企业接二连三爆出造假问题，日本企业曾引以为傲的产品质量管控屡次遭到外界质疑。

去年11月，三菱综合材料公司承认旗下三菱电线工业和三菱伸铜篡改产品数据。今年1月，因对部分产品未按照日本工业标准规定的方法实施检验，三菱综合材料公司的子公司三菱铝业公司富士制作所已被认证机构吊销工业标准认证。2月，三菱综合材料公司承认旗下位于东京的三菱铝业、大阪市的立花金属工业及新潟市的DIAMET公司篡改产品数据。今年6月8日，三菱综合材料公司发布公告，公司一家直属冶炼厂因将不符合日本工业标准的产品当作合格产品发货，被日本品质保证机构吊销工业标准认证。

神户制钢是日本第三大钢铁企业，生产的钢材、铜制品和铝制品等产品不仅供给丰田、本田、马自达等日本汽车企业，还用于飞机、新干线等公共交通工具。该公司去年10月承认篡改部分铜、铝产品的检验数据，将产品以次充好供应给客户。由于涉嫌数据造假的产品是制造业基础物资，全球范围内共有超过600家企业受到问题产品影响。上世纪90年代起，神户制钢就接连爆出丑闻。2016年6月，神户制钢旗下钢线工业公司被曝篡改钢线强度测试数据长达9年多。

神户制钢今年3月的报告显示，该公司在日本国内外共计23家工厂对铝、铜及其他产品强度等质量数据进行篡改，把未达客户要求规格的产品提供给客户。其中一家工厂从上世纪70年代起就有篡改行为，还有相关“指导手册”，包括该厂前任董事在内的约40人涉案，这些人中3人“早已知晓违规行为的存在”，但未向上司报告，也未采取措施制止。根据神户制钢的报告，被提供了问题产品的客户公司共计605家，由于存在海外诉讼风险，神户制钢没有公开全部调查结果。

“考虑到产业的供给链，丑闻可能会对日本制造业整体竞争力造成恶劣影响”，日本官房长官菅义伟日前表示。原日本经济团体联合会会长榊原定征说：“丑闻可能严重影响日本制造业信誉。”

除神户制钢外，三菱材料、东丽、斯巴鲁、日产等日本知名企业近来纷纷爆出篡改产品检测数据的造假丑闻。《北海道新闻》的社论指出，品质是日本制造业的生命线，希望各家企业不要对丑闻采取隔岸观火的态度，而是把它当成检查自身业务的契机。此前，美国司法部已介入对神户制钢美国子公司的调查，一旦确定了神钢的刑事责任，该公司在美国可能将面临巨额罚金。此次日本司法机构介入，使神户制钢造假问题在日本也朝着刑事案件方向发展。

（本报东京6月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 21 版）

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