踏上中玻全面合作新起点（大使随笔）

中玻合作必将在中拉整体合作中扮演更加重要的角色，为“一带一路”建设向拉美地区延伸发挥重要作用

多民族玻利维亚国总统莫拉莱斯6月18日至19日对中国进行国事访问，这是莫拉莱斯总统第四次访华。习近平主席同莫拉莱斯总统举行会谈，两国元首一致决定建立中玻战略伙伴关系，为中玻关系在新的历史起点上实现更大发展指明方向。

玻利维亚地理环境特殊，是位于南美大陆的高山内陆国，平均海拔3000米以上，被称作“南美屋脊”，锂、锡、石油、天然气等自然资源储量居世界前列。莫拉莱斯是玻历史上首位印第安裔总统，他坚定探索符合本国国情的发展道路，促进种族平等和社会融合，大力发展经济，支持拉美左翼进步运动，坚定维护广大发展中国家利益，将玻带入了稳定、快速发展的新时期。

建交33年来，在两国领导人的亲自关心和推动下，中玻关系取得长足发展，步入历史最好时期。

政治互信日益深厚。两国高层交往频繁，政治互信不断增强。双方在国际和地区事务中密切协调配合，维护了广大发展中国家的共同利益。习近平主席强调，中玻要做政治互信的友好伙伴，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，加强各领域各层级往来。双方建立战略伙伴关系，是这种政治互信的具体体现。

经贸合作成绩斐然。中国已成为玻第四大贸易伙伴、第一大融资提供国和主要工程承包方。2017年中玻双边贸易额达10.84亿美元，中方在玻直接投资和中国企业承建项目合同总金额分别达到4.24亿美元和70亿美元。近3年，约60家中资企业在玻创造了超过4000个就业岗位，承建的公路总里程超过1300公里。玻积极响应中国提出的“一带一路”倡议，已成为中国在拉美地区最重要互信合作伙伴之一。此次莫拉莱斯总统访华期间，双方签署了有关共建“一带一路”的双边合作文件，为双方下一阶段深化合作奠定了牢固基础。

人文交流蓬勃开展。2015年以来，每年玻都有200余名汉语专业学生参加、观摩“汉语桥”比赛。中国大力支持玻承办2018年南美运动会，在华培训170余名玻运动员及教练员，向玻政府提供7个项目的比赛器材，派遣35名专家赴玻对运动会开、闭幕式提供技术指导。中方为玻成功办会和取得历史最好成绩作出重要贡献。

中玻关系基于政治互信、经济互补、文明互鉴三大优势，已成为发展中国家间平等相待、团结互助的典范。当前，中玻两国都处在各自发展的关键时期，面临相似发展任务和现实挑战。中方提出的推动构建新型国际关系和人类命运共同体主张同玻方倡导的“美好生活”理念相得益彰，是两国为解决全球性挑战贡献的智慧，体现出两国人民对相互尊重、公平正义、合作共赢国际关系的美好向往。

莫拉莱斯总统此次访华是中玻两国开启战略对接和全面合作的新起点，是中玻关系史上新的里程碑。未来，中玻合作必将在中拉整体合作中扮演更加重要的角色，为“一带一路”建设向拉美地区延伸发挥重要作用。中玻携手努力，必将不断开启双边关系更加辉煌的未来！

（作者为中国驻玻利维亚大使梁宇）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 03 版）

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