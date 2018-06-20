龙舟渡四海 中华文化随舟远航

龙舟竞渡，粽香四溢，立蛋自娱……端午节的节庆氛围，早已不限于中华大地。海外侨胞、国际友人赛龙舟“闹”端午，亦是中华文化出海之舟。

6月18日为端午节，是中华民族传统节日之一。2009年9月，端午节成为中国首个入选世界非物质文化遗产的节日。此前，龙舟就已“出海”，首届国际龙舟赛于40多年前开赛；如今，世界上已经有超过85个国家和地区开展龙舟赛。

近日，美国波士顿，英国伦敦、曼彻斯特，加拿大多伦多，乌干达恩德培等地都鸣锣开赛，以龙舟赛的形式庆祝端午。

“我觉得龙舟文化非常棒，它的来历很了不起，有着数千年历史。”英国人保罗·科斯特1997年怀着“试一试”的心态开始划龙舟，后来成为一名专业龙舟教练。他介绍，在英国体验、参与龙舟的人群规模每年都在扩大。

以龙舟为“龙头”，端午节的相关习俗也逐渐走入海外各国民众的视野，包括祭奠爱国诗人屈原的历史渊源以及吃粽子、立蛋、系五彩绳等等。龙舟赛实则成为中华文化展示的盛会，以龙舟赛事为载体，少林功夫、传统舞蹈、中华美食等齐亮相。

“弘扬中华文化把海外华侨华人凝聚在一起。”乌干达是第一个在端午节期间举办龙舟赛的非洲国家。今年，第二届乌干达龙舟赛将侨胞、中资企业工作人员、乌干达当地民众融合在一起。侨胞张小凤认为，这增加了节庆氛围，促进了两国人民间的相互了解。

随龙舟出海的，还有“中国制造”。参与组织第二届乌干达龙舟赛的侨胞介绍，去年龙舟比赛使用当地木船，而今年所有参赛龙舟均在中国购买。在澳大利亚，澳籍华人王姣姣与她所在的“太平洋龙”龙舟、舷外浮木木舟俱乐部成员也用上了来自中国的龙舟。

而王姣姣的购买方式更便捷——从中国海淘。她所在的俱乐部成立于1993年，曾在国际龙舟比赛上代表澳大利亚获得金牌。此前，俱乐部用于训练的近十艘龙舟均购于德国。

“这艘船符合国际比赛标准，划着顺手。”王姣姣的队友对这艘总长14.4米的国际1222型龙舟赞不绝口。新龙舟仅用半个月时间便运到，3万元人民币的费用仅仅是德制龙舟的1/10。

“这是首次通过电商平台出口龙舟。”杭州千岛湖培生船艇有限公司总经理祝培武介绍，公司年产1/3的龙舟都出口海外。

“龙舟不仅仅是一项运动，更是中国的传统。”国际龙舟联合会主席麦克·托马斯在接受采访时表示，希望在全世界推广龙舟运动，同时推广与龙舟相关的文化、历史以及传统。

（来源：中新社）

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