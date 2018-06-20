华人科学家回国实现“中国梦”

2012年底，时任美国国立卫生研究院眼科研究所血管神经生物学研究室主任、获得5项国际发明专利的瑞典籍华人科学家李旭日，怀着“建设更大的基础研究平台，带动更多人促进中国眼科研究”的愿望，带领其团队归国，加入中山大学中山眼科中心，进行眼科基础研究。

“当初觉得如果能够建成一个国际水平的眼科研究平台就不错了，目前的发展超出了预期。”李旭日称，刚回来时，基础研究的整体环境弱，人才梯队、科研资金和制度保障等缺乏，“我是抱着‘拼一把’的想法回来的，万一不行，就再回去”。

从缺乏基础研究团队，连实验室都没有的“窘况”，到如今引入诸多海外高水平人才，有新建的科研大楼和先进设备，在《科学》《美国国家科学院院刊》等国际期刊发表了大量科研文章并在进行成果转化，同时举办了多个国际性眼科会议，吸引了众多国际权威专家参会等，李旭日实现了5年多前的“中国梦”——建世界水平的眼科研究平台。

如此的转变，李旭日认为是国家、广东以及各级领导重视基础研究的成果，例如近期出台的《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》中提及要推动粤港澳大湾区打造国际科技创新中心；首批4家广东省实验室建设启动，旨在解决基础科学的核心与交叉问题；越来越多海外科技领军人才归国做科研，“好消息很多，前景光明”。

与制造高铁和飞机等有相对明确的预期目标的应用研究不同，基础研究属于最上游的发明创造，就像在黑洞里寻找光明，难度大，不确定性高。李旭日表示，要给科学家足够产生奇思妙想的时间和空间，“不加强基础研究，中国科技难以引领世界”。

广州眼科始于1835年。李旭日认为，中山大学中山眼科中心有历史的沉淀和积累，科研和医疗水平全国领先，有基础有能力建世界领先的眼科创新平台。

“血管代谢如何影响眼部疾病？干细胞是否可用于眼病治疗？目前在眼科领域，仍有很多疾病的发病机理未明，亟待研究。希望未来加强眼科基础研究，建成一个并肩甚至超越世界领先水平的眼科平台。”李旭日称。

（来源：中新网）

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