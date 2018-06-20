美华裔反对特殊高中多元化改革（侨界关注）

图为抗议民众。SHSAT为特殊高中入学考试简称。

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近日，在纽约市长白思豪的推动下，纽约州众议会教育委员会通过针对特殊高中教育改革的A10427号提案，遭到华裔社区强烈反对。特殊高中是纽约的八所顶尖中学，为学术和艺术上有天赋的学生而设，被视为申请大学名校的保证。6月15日，许多华裔家长带着孩子到市政府门前游行示威，希望通过此次抗争让孩子学会保护自身权利，不做“哑裔”。

华裔群体 发声维权

据美国《世界日报》6月15日报道，纽约市教育总监卡兰扎于当地时间13日在布鲁克林参加第15学区会议时，数百名家长向他抗议市政府取消特殊高中入学考试的计划。

《世界日报》此前报道，白思豪和卡兰扎宣布特殊高中录取标准改革计划，6月6日，美国纽约州众议会教育委员会通过针对特殊高中改革的A10427号提案，计划三年内完全废除特殊高中入学考试，让纽约市每所初中前7%的学生都能获得进入特殊高中的席位。而评判学生排名的具体标准，涵盖学生在校成绩与州考成绩，以及面试和文书等项目。

一石激起千层浪，提案引来各方密切关注，亚裔社区组织多次游行示威活动维护教育权利。

美国《侨报》报道，纽约州众议长哈斯特在同几名亚裔议员紧急磋商后于当地时间7日宣布，提案将于明年表决，他将在下个会期到来前与各方展开沟通和对话，听取包含亚裔在内的声音。

但华裔社区并未停止努力，该提案的余震仍在持续，后续影响不断发酵。

据美国《星岛日报》报道，华裔小区通过微信迅速集结在一起商讨对策，并发起两场示威活动。6月10日的抗议示威游行在市政厅前举行，有5000多名各族裔民众，声势浩大地反对废除特殊高中入学考试。

一些议员适时表达了对华裔社区的支持。共和党州参议员高顿指出，草率结束已经实行百年的考试系统是错误的，他承诺将全力反对该提案，市议员顾雅明也表达了相同的立场。

支持这一提案的非裔和拉美裔民众在6月15日的游行中与亚裔群体对峙，声称“考试是种族歧视”，认为亚裔导致上特殊高中的难度越来越大。

两派争执不休，市政府的态度也没有出现变化。“我们乐见亚裔小区表达意见，但不会因为有人反对，就改变立场。”卡兰扎接受采访时表示。

多元目标 亚裔受损

白思豪称，提案增加拉美裔和非洲裔学生，是为了促进特殊高中的多元化，他认为入学考试是“一个破碎的系统”，“人才选拔需要多种形式，单一的标准化测试永远无法捕捉到所有人才。”

美国《政治家》杂志刊文称，白思豪在2013年作为市长候选人时表示，特殊高中入学考试“创造了一种富人越来越富”的现象，只有来自为考试大量投入的家庭的孩子才能进入城市最顶尖的公立学校，次年上任便誓为改变非裔和拉美裔学生在这些学校过低的比重而努力。

美国《阿姆斯特丹新闻报》称，2017年超过5000名学生入学该市八所专业高中，仅有524名是黑人和拉丁裔。全市有70%的非洲裔和拉美裔学生，但特殊高中里这一比例仅为10%。据悉，这次改革的目标是将这一比例提高至45%。

此举“正在为了掩盖学校系统中的不公平现象而将一群儿童与另一群儿童对抗。”州众议员威廉·科尔顿在接受美国《布鲁克林鹰报》采访时称。

美国波特兰州立大学教授李斧在接受本报采访时指出，“这一入学考试改革不完全公正，目的性也很明显，就是帮助一些族裔增加机会，而这可能牺牲其他一些族裔的公平机会。”

白思豪此举背后笼罩着选举政治的影子。“这些所谓的弱势族裔，非裔和拉美裔的可以被影响的选票，在数量上是比较可观的。”李斧分析称。

华裔家长对白思豪所说的“亚裔家长花费重金给孩子上补习班”不以为然。据美国《世界日报》报道，参与6月15日游行的华裔母亲赵淑萍表示，作为单亲妈妈，没有能力给女儿上补习班，女儿所在的史岱文森特殊高中，75%的学生需要加入午餐补助计划，很多亚裔家庭并不富裕。

布朗克斯科学高中9年级学生郑同学近日在接受采访时表示，自己从6年级起，就在为进入特殊高中做准备。这一改革将让许多用功学习的学生的努力白费，十分不公平，让一些学习成绩不够突出的学生进入特殊高中，也难以跟上紧张的学习进度。

施压见效 前路维艰

众多华人前往民选官员办公室、写信及参加公共活动，向相关民选官员表达不满。持续施压初见成效。

近日，几位民选官员的态度已出现转变。据《世界日报》报道，A10427号共同提案人之一、纽约州众议员迈克尔·蒙特萨诺在邮件中指出，了解到民众对于特殊高中改革的反对，他决定不再支持A10427号提案。提案的发起人之一，州众议员魏普林11日发表声明指出，最新版本的提案没有跟共同提案人讨论，就变根据考试成绩择优录取，为配额及抽签的录取系统，这“令人失望，我不再做共同提案人”。

但是目前成果依然有限，市长和教育总监的态度都未发生根本性变化。据美国《侨报》报道，当地时间6月12日，国会众议员孟昭文曾与卡兰扎会面，两人经过讨论后，在基本观点上仍有根本分歧。

李斧指出，华裔群体要想避免类似情况，一方面可以通过参政参与方式，影响议会下一步决定，比如抗议活动、捐款助选、联合其他利益接近的族裔等。

《世界日报》近日报道，布鲁克林华人健康协会会长陈丽娜，在6月10日的游行现场询问参加示威的民众是否有做选民登记。陈丽娜强调，“有选票才有说话的权利”。她说，如果每个人都拥有投票权，并了解投票的重要性，相信会更具举足轻重的力量。

“另一方面就是华裔子弟也要进一步提高自己，除了传统考试优异外，更要全面发展，比如在社会活动、公益活动、体育活动也要脱颖而出，这样才能立于不败之地。”李斧说。

据美国中文网报道，美国亚裔教育联盟近期发表声明，谴责白思豪提出的改革方案具有不良政治动机且违宪。黄晓夫律师说，面对有违公平的做法，亚裔应诉诸法律手段。

毫无疑问，这一提案在正式成为法律之前还要经过漫长的立法程序和长时间辩论，纽约州众议院、参议院，还有州长都有可能阻止。即便白思豪拉拢了一些民主党参议员，仍然存在不少反对力量。因此，华裔有足够的时间和机会来保卫自己的教育权利，但他们需要更多的智慧和耐心。

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