“中国梦·大国工匠”公益大讲堂全国巡讲

6月14日，以“中国脊梁·强国一代”为主题的“中国梦·大国工匠”公益大讲堂全国巡讲活动走进北方工业大学。全国“五·一劳动奖章”获得者孔繁敬与200多名师生代表共话新时代“工匠精神与青年成长”。他以“在平凡的岗位创新，创造不一样的辉煌”为主题做了精彩演讲。孔繁敬表示，只要肯动手、能吃苦，拥有良好的职业道德、强烈的团队精神、健康的心理和身体素质，对学习、工作充满感情，掌握知识技能，勇于进取，无论在任何岗位都能做出不平凡的业绩。

本次全国巡讲活动通过劳模、大国工匠代表深入基层、企业和学校，宣讲劳动模范先进事迹、传授大国工匠精湛技艺，展示新时代劳模风采，彰显新时期工匠精神，助推“中国制造2025”国家发展战略，为培养“技能人才、新型人才、现代技工”注入强劲的推动力。

北方工业大学土木工程学院院长纪颖波表示，北方工业大学土木工程学院的师生深切感受劳模家国情怀，从大国工匠们身上汲取精神营养，锤炼思想品质，涵养劳动智慧，树立成才报国的人生志向，对未来的职业充满信心，勇于担当，努力掌握职业技能，做一名工匠精神的传承者、实践者、创新者。

据悉，大讲堂是弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神、培育和践行社会主义核心价值观的坚强阵地，是宣传劳动模范先进事迹、展示当代劳模风采、彰显工人阶级崇高品格的红色园地，是引领形成“劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大”社会氛围的新时代载体，用以激发广大师生勇于担当使命，努力成为“大国工匠”一份子，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。大国工匠公益大讲堂作将组织更多的全国劳模、大国工匠深入基层，传经送宝、传授精湛技艺，引领劳动美社会风尚。

(责编：多丽娜(实习生)、常红)