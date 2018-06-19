佳县首届枣花节暨红枣产业发展论坛举办

人民网讯 6月15日，以“沐浴枣花芬芳、畅游万亩枣园、体验黄河风情”为主题的佳县首届枣花节暨红枣产业发展论坛开幕。国家林业和草原局防沙治沙办公室，科技部政策法规与监督司，榆林市等相关领导，中国农业大学等高校专家学者等出席。

佳县委书记刘生胜指出，目前，佳县红枣栽培面积达到82万亩，有机红枣认证面积达到30万亩，正常年景红枣产量可达20万吨。佳县大力发展以榆佳经济技术开发区为龙头的现代工业、以优质有机红枣为龙头的现代农业、以沿黄生态文化旅游为龙头的现代服务业，干成了一批打基础、利长远的大事实事，县域综合实力大幅跃升。

首届枣花节暨红枣产业发展论坛为期三天，通过举办沿黄自行车赛、首届“枣花杯”摄影书画征文大赛、品全枣宴、观实景剧、游枣园品枣蜜、“颂歌佳县”枣花节文艺晚会、红枣系列产品展销订购、红枣产业发展论坛、泥河沟古枣园文化大讲堂等一系列形式多样的活动，进一步深入挖掘红枣文化内涵，解决红枣产业发展中遇到的问题。

此活动将对佳县建成世界一流高端光伏产业基地、中国优质有机红枣产业基地、丝绸之路最具魅力沿黄生态文化旅游产业基地，打造千亿元园区、百亿元枣畜、百亿元生态文化旅游产业，实现县域经济追赶超越、高质量发展，为榆林追赶超越作出“佳县贡献”，产生巨大推动作用。（德禄）

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