世界上最年长苏门答腊猩猩62岁高龄去世

新华社悉尼６月１９日电（郭阳）澳大利亚珀斯动物园１９日宣布，世界上最年长的苏门答腊猩猩“普安”１８日去世，终年６２岁。
珀斯动物园１９日发表新闻公报说，多位兽医认为，与年龄有关的并发症严重影响了雌性苏门答腊猩猩“普安”的生活质量，因此决定对其实施安乐死。
珀斯动物园灵长类动物管理员汤普森说：“‘普安’为苏门答腊猩猩这一物种的延续作出了重要贡献。”
“普安”生于１９５６年，１９６８年被马来西亚赠送给珀斯动物园。２０１６年，“普安”被吉尼斯世界纪录认证为世界上最年长的苏门答腊猩猩。一般情况下，野外生存的苏门答腊猩猩很难活过５０岁。
“普安”育有１１个子女，５４个后代分布在世界各地的动物园和印尼苏门答腊岛的丛林中。
苏门答腊猩猩面颊宽大，身材魁梧，是体型仅次于大猩猩的灵长类动物。世界自然保护联盟已将苏门答腊猩猩列为“极危”物种。
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